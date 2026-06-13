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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

ستاد مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تشکیل شد

ستاد مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تشکیل شد

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با اعلام تشکیل ستاد «تشییع سید شهید»، بر ضرورت اجرای این مراسم با رویکردی مردمی و مطابق با سیاست‌های فرهنگی بنیاد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رمضان موسوی‌مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در بنیاد شهید و امور ایثاگران ستاد «تشییع سید شهید» را تشکیل دادیم که لازم است هم فعالیت‌هایی که در راستای سیاست‌های کلان ستاد عالی انجام می‌شود، مورد توجه قرار گیرد و هم کارهایی که به صورت اختصاصی از بنیاد شهید و امور ایثارگران انتظار می‌رود؛ که مسئولیت این ستاد با معاونت فرهنگی و آموزشی است.

نکته مراسم تشییع، بحث مردمی بودن آن است و این مراسم «مردم پایه» است و باید در سیاست‌گذاری با توجه به شرایط این مراسم برنامه‌ریزی داشته باشیم.

کد مطلب 6858786

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