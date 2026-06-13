ستاد مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رمضان موسوی‌مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در بنیاد شهید و امور ایثاگران ستاد «تشییع سید شهید» را تشکیل دادیم که لازم است هم فعالیت‌هایی که در راستای سیاست‌های کلان ستاد عالی انجام می‌شود، مورد توجه قرار گیرد و هم کارهایی که به صورت اختصاصی از بنیاد شهید و امور ایثارگران انتظار می‌رود؛ که مسئولیت این ستاد با معاونت فرهنگی و آموزشی است.

نکته مراسم تشییع، بحث مردمی بودن آن است و این مراسم «مردم پایه» است و باید در سیاست‌گذاری با توجه به شرایط این مراسم برنامه‌ریزی داشته باشیم.