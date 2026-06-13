علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار کرد: با تلاش مستمر نیروهای امداد و نجات، تیمهای غواصی و سایر عوامل عملیاتی، پیکر این فرد پس از شش روز جستوجوی شبانهروزی در محدوده حادثه کشف و از آب خارج شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، افزود: عملیات جستوجو با وجود شرایط دشوار رودخانه، جریان آب و پیچیدگیهای منطقه، بدون وقفه ادامه داشت و سرانجام با همکاری تیمهای تخصصی به نتیجه رسید.
وی همچنین از شهروندان خواست با توجه به افزایش خطرات ناشی از حضور در حاشیه و بستر رودخانهها، هشدارهای ایمنی را جدی گرفته و از شنا یا ورود به مناطق پرخطر خودداری کنند.
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