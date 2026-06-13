  1. استانها
  2. ایلام
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

پیکر مرد ۴۰ ساله غرق‌شده در رودخانه سیمره پس از ۶ روز جست‌وجو پیدا شد

پیکر مرد ۴۰ ساله غرق‌شده در رودخانه سیمره پس از ۶ روز جست‌وجو پیدا شد

ایلام - مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام از پایان عملیات جست‌وجو برای یافتن مرد ۴۰ ساله‌ای که شش روز پیش در رودخانه سیمره در محدوده شهرستان دره‌شهر غرق شده بود، خبر داد.

علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار کرد: با تلاش مستمر نیروهای امداد و نجات، تیم‌های غواصی و سایر عوامل عملیاتی، پیکر این فرد پس از شش روز جست‌وجوی شبانه‌روزی در محدوده حادثه کشف و از آب خارج شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، افزود: عملیات جست‌وجو با وجود شرایط دشوار رودخانه، جریان آب و پیچیدگی‌های منطقه، بدون وقفه ادامه داشت و سرانجام با همکاری تیم‌های تخصصی به نتیجه رسید.

وی همچنین از شهروندان خواست با توجه به افزایش خطرات ناشی از حضور در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، هشدارهای ایمنی را جدی گرفته و از شنا یا ورود به مناطق پرخطر خودداری کنند.

کد مطلب 6858801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها