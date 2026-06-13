۴۵ وسیله نقلیه هنجارشکن در گلپایگان توقیف شد

سرهنگ علیاصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با وسایل نقلیه متخلف، مرحله جدیدی از طرح ضربتی پلیس با مشارکت تیمهای گشت انتظامی و پلیس راهور در ساعات پایانی شبهای پنجشنبه و جمعه در سطح شهرستان به اجرا درآمد.
وی افزود: این طرح با تمرکز بر پارکها، تفرجگاهها و معابر پرتردد شهر و با هدف تأمین آرامش عمومی و پیشگیری از بروز تخلفات حادثهساز اجرا شد.
فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان تصریح کرد: مأموران پلیس در جریان این عملیات، با رصد میدانی و پایش مستمر نقاط هدف، ۳۰ دستگاه موتورسیکلت و ۱۵ دستگاه خودروی متخلف را به دلیل ارتکاب تخلفات مختلف شناسایی و توقیف کردند که برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.
سرهنگ محمدی درباره مهمترین تخلفات ثبتشده گفت: ایجاد آلودگی صوتی، مخدوش بودن پلاک، انجام حرکات نمایشی و خطرآفرین، نداشتن گواهینامه رانندگی و برهم زدن نظم و آرامش عمومی از جمله مواردی بود که منجر به توقیف این وسایل نقلیه شد.
وی با تأکید بر اینکه اجرای اینگونه طرحها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه رفتار هنجارشکنانه و اقداماتی که امنیت و آسایش شهروندان را خدشهدار کند، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد میکند.
فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس را در برقراری نظم و امنیت یاری کرده و در صورت مشاهده تخلفات، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند.
نظر شما