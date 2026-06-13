به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی ظهر شنبه در گردهمایی فرمانداران استان اصفهان که در شهرستان نطنز برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور، لازم است برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم عزاداری امسال با دقت، حساسیت و مراقبت بیشتری انجام شود.

وی افزود: مراسم محرم در استان باید با پیش‌بینی‌های دقیق امنیتی همراه باشد تا ضمن حفظ فضای معنوی و مردمی این آیین‌ها، امنیت کامل عزاداران نیز تأمین شود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت آمادگی فرمانداران برای صیانت از زیرساخت‌های مهم و حساس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و همچنین تأمین امنیت اجتماعات و مراسم مذهبی، نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی است.

صالحی با بیان اینکه طرح‌های امنیتی مراسم ماه محرم باید به‌طور دقیق تدوین و اجرا شود، تصریح کرد: حضور نیروهای انتظامی در محل برگزاری مراسم باید به‌گونه‌ای باشد که مردم حضور مراقبتی و اطمینان‌بخش آنان را به‌صورت ملموس احساس کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اتباع غیرمجاز اشاره کرد و گفت: سهمیه طرد اتباع غیرمجاز در سال جاری به تفکیک شهرستان‌ها مشخص و به فرمانداری‌ها ابلاغ شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان افزود: برخی فرمانداری‌ها در این حوزه نیازمند تلاش و پیگیری بیشتری هستند و ضروری است با توجه به اهمیت این موضوع، طی چهار تا پنج ماه آینده عقب‌ماندگی‌های موجود جبران شود.

صالحی بر ضرورت هماهنگی مستمر فرمانداران با نهادهای مسئول در حوزه امنیت و انتظامی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مأموریت‌های ابلاغی در سطح شهرستان‌ها شد.