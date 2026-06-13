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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

استانداری اصفهان برتأمین امنیت مراسم محرم وحفاظت اززیرساخت‌ها تأکیدکرد

استانداری اصفهان برتأمین امنیت مراسم محرم وحفاظت اززیرساخت‌ها تأکیدکرد

اصفهان-معاون استاندار اصفهان با توصیف شرایط امنیتی کشور به‌عنوان وضعیتی خاص و حساس،برلزوم تشدید تمهیدات حفاظتی برای زیرساخت‌های حیاتی وبرگزاری مراسم ماه محرم باملاحظات امنیتی بیشتر تأکیدکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی ظهر شنبه در گردهمایی فرمانداران استان اصفهان که در شهرستان نطنز برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور، لازم است برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم عزاداری امسال با دقت، حساسیت و مراقبت بیشتری انجام شود.

وی افزود: مراسم محرم در استان باید با پیش‌بینی‌های دقیق امنیتی همراه باشد تا ضمن حفظ فضای معنوی و مردمی این آیین‌ها، امنیت کامل عزاداران نیز تأمین شود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت آمادگی فرمانداران برای صیانت از زیرساخت‌های مهم و حساس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و همچنین تأمین امنیت اجتماعات و مراسم مذهبی، نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی است.

صالحی با بیان اینکه طرح‌های امنیتی مراسم ماه محرم باید به‌طور دقیق تدوین و اجرا شود، تصریح کرد: حضور نیروهای انتظامی در محل برگزاری مراسم باید به‌گونه‌ای باشد که مردم حضور مراقبتی و اطمینان‌بخش آنان را به‌صورت ملموس احساس کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اتباع غیرمجاز اشاره کرد و گفت: سهمیه طرد اتباع غیرمجاز در سال جاری به تفکیک شهرستان‌ها مشخص و به فرمانداری‌ها ابلاغ شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان افزود: برخی فرمانداری‌ها در این حوزه نیازمند تلاش و پیگیری بیشتری هستند و ضروری است با توجه به اهمیت این موضوع، طی چهار تا پنج ماه آینده عقب‌ماندگی‌های موجود جبران شود.

صالحی بر ضرورت هماهنگی مستمر فرمانداران با نهادهای مسئول در حوزه امنیت و انتظامی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مأموریت‌های ابلاغی در سطح شهرستان‌ها شد.

کد مطلب 6858827

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