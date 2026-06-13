وزش تندباد و گرد و غبار محلی در خوزستان

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وزش بادها طی امروز در اغلب نقاط استان و همچنین از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه به ویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود.

وی افزود: احتمال برخاستن گرد و غبار محلی و موقتی در ساعاتی از بعدازظهرها در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان خوزستان وجود دارد و در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج است.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: تا روز دوشنبه روند کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری در پایان با اشاره به وضعیت دمای شهرهای مختلف استان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته شوش و امیدیه با دمای ۴۸ درجه سانتی‌گراد و گتوند با دمای ۲۰.۶ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند و بیشینه دمای اهواز به ۴۷.۶ و کمینه آن به ۳۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است.