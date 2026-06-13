به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده،در جمع هیئتهای مذهبی که در مسجد مهدی موعود (عج) برگزار شد، با اشاره به مردمی و خودجوش بودن تشکیلات هیئتهای مذهبی اظهار کرد: این مجموعهها محدود به دوران پس از انقلاب اسلامی نیستند، بلکه پیش از انقلاب نیز فعالیت داشته و در جریان مبارزات انقلابی نقش مهمی ایفا کردهاند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده فرهنگی و اجتماعی هیئتهای مذهبی افزود: هیئتهای مذهبی به واسطه عمق اثرگذاری در جامعه، برای دشمنان اسلام و ایران تهدید محسوب میشوند؛ از این رو همواره تلاش میشود با آن مقابله شود و هیئتداران باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند. همچنین برخی افراد سودجو نیز با انگیزههای مادی و دنیوی تلاش میکنند از هیئتهای مذهبی در جهت منافع شخصی خود بهرهبرداری کنند که لازم است نسبت به این مسئله نیز دقت و آگاهی وجود داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با تأکید بر اینکه دستگاه مرتبط با امام حسین (ع) هرگز متوقف نخواهد شد، تصریح کرد: هرچه زمان میگذرد، حرارت عشق به امام حسین (ع) در میان مؤمنین تقویت میشود. دشمن نیز به خوبی میداند که توان از بین بردن هیئتهای مذهبی را ندارد، اما تلاش میکند این مجموعهها را از هویت حقیقی خود تهی سازد.
آیتالله عبادیزاده با اشاره به هدف دشمن در هویتزدایی از هیئتهای مذهبی بیان کرد: دشمنان با آگاهی از نقش هیئتهای مذهبی در خدمت به انقلاب اسلامی، تمام ظرفیت رسانهای، فرهنگی و مالی خود را به کار گرفتهاند تا این هیئتها را به سمت فعالیتهای سکولار سوق دهند؛ به گونهای که دیگر نشانی از آرمانهای انقلاب و یاد شهدا در آنها باقی نماند.
وی ادامه داد: برخی جریانها و گروهها با حمایتهای مالی هدفمند، تلاش میکنند جریانهای مذهبی با رویکرد سکولار را تقویت کنند تا از این طریق در راستای اهداف سیاسی و حتی دینی خود بهرهبرداری کنند.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان همچنین با تأکید بر رعایت آداب و شئون در برگزاری برنامههای مذهبی اظهار کرد: هیئتهای مذهبی باید در اجرای برنامهها، مسائل بهداشتی، نظافت محیطی و رعایت حقوق همسایگان از نظر صوت و صدا، الگوی مناسبی برای جامعه باشند.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت بیبدیل مساجد گفت: هیئتهای مذهبی باید برای سال جاری، برنامههای محلهمحور را با همکاری مساجد طراحی و اجرا کنند؛ چرا که گسترش دامنه اثرگذاری در سطح محله، موجب تعمیق فعالیتها و تقویت فضای حماسی و شور انقلابی خواهد شد.
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