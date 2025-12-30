به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در دیدار با دستاندرکاران برگزاری همایش نهجالبلاغه انتظامی استان هرمزگان بر لزوم گسترش معارف علوی در سطح جامعه تأکید کرد و خواستار آغاز نهضت نهجالبلاغهخوانی در هرمزگان شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده نهجالبلاغه در عرصههای فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: همانگونه که محافل و مجالس قرآنخوانی در جامعه نهادینه شده است، میتوان با برنامهریزی منسجم، نهضت نهجالبلاغهخوانی را نیز در روزهای مشخص در مجموعهها، نهادها و سازمانها آغاز و تقویت کرد و این جریان را بهصورت فراگیر در مساجد و مراکز مختلف پیگیری کرد.
آیتالله عبادیزاده تنوع برنامههای نهجالبلاغه را عامل افزایش دامنه مخاطبان و همپوشانی بیشتر اقشار مختلف دانست و بر ضرورت همافزایی و همکاری میان بنیاد نهجالبلاغه، مجموعه فراجا و سایر دستگاهها تأکید کرد.
وی تصریح کرد: راهاندازی کانونهای نهجالبلاغه در مساجد، مدارس، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی از اقدامات مهم و اثرگذاری است که باید با جدیت دنبال شود تا معارف نهجالبلاغه بیش از پیش در متن زندگی فردی و اجتماعی مردم جاری شود.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان در پایان، ترویج فرهنگ انس با نهجالبلاغه را زمینهساز ارتقای معرفت دینی، اخلاق اجتماعی و تقویت مبانی فکری جامعه دانست و بر استمرار چنین برنامههایی در سطح استان تأکید کرد.
نظر شما