نهضت نهج‌البلاغه‌خوانی باید در تمام نهادهای هرمزگان راه‌اندازی شود

بندرعباس - نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با اشاره به اهمیت تبیین معارف نهج البلاغه گفت: نهضت نهج‌البلاغه‌خوانی باید در تمام نهادهای هرمزگان راه‌اندازی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در دیدار با دست‌اندرکاران برگزاری همایش نهج‌البلاغه انتظامی استان هرمزگان بر لزوم گسترش معارف علوی در سطح جامعه تأکید کرد و خواستار آغاز نهضت نهج‌البلاغه‌خوانی در هرمزگان شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده نهج‌البلاغه در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: همان‌گونه که محافل و مجالس قرآن‌خوانی در جامعه نهادینه شده است، می‌توان با برنامه‌ریزی منسجم، نهضت نهج‌البلاغه‌خوانی را نیز در روزهای مشخص در مجموعه‌ها، نهادها و سازمان‌ها آغاز و تقویت کرد و این جریان را به‌صورت فراگیر در مساجد و مراکز مختلف پیگیری کرد.

آیت‌الله عبادی‌زاده تنوع برنامه‌های نهج‌البلاغه را عامل افزایش دامنه مخاطبان و هم‌پوشانی بیشتر اقشار مختلف دانست و بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری میان بنیاد نهج‌البلاغه، مجموعه فراجا و سایر دستگاه‌ها تأکید کرد.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی کانون‌های نهج‌البلاغه در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از اقدامات مهم و اثرگذاری است که باید با جدیت دنبال شود تا معارف نهج‌البلاغه بیش از پیش در متن زندگی فردی و اجتماعی مردم جاری شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان در پایان، ترویج فرهنگ انس با نهج‌البلاغه را زمینه‌ساز ارتقای معرفت دینی، اخلاق اجتماعی و تقویت مبانی فکری جامعه دانست و بر استمرار چنین برنامه‌هایی در سطح استان تأکید کرد.

