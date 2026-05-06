به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست آموزشی «مساجد جریان‌ساز» با هدف توانمندسازی مبلغان دینی و تقویت نقش فرهنگی، اجتماعی و تربیتی مساجد و با حضور مبلغان دینی از نقاط مختلف استان هرمزگان در بندرعباس برگزار شد؛ نشستی یک‌روزه که با رویکردی کاربردی، مسجد را به‌عنوان محور جامعه‌سازی و مدیریت فرهنگی محله بازتعریف کرد.

این کارگاه آموزشی که با تمرکز بر ارتقای ظرفیت‌های تبلیغی، آموزشی و مدیریتی مساجد و آشنایی مبلغان با رویکردهای نوین جریان‌سازی فرهنگی برگزار شد، با هدف تقویت مهارت‌های میدانی مبلغان طراحی شده و مباحث ارائه‌شده نیز متناسب با نیازهای واقعی عرصه تبلیغ دینی و فعالیت‌های مسجدمحور تدوین شد تا شرکت‌کنندگان بتوانند این آموزه‌ها را به‌صورت عملی در مساجد و محلات به کار بگیرند.

در جریان این نشست، راهکارهایی برای افزایش تعامل مسجد با مخاطبان، تقویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و ارتقای نقش تربیتی مساجد مطرح شد و تبادل تجربیات میان مبلغان، ارائه دیدگاه‌های تخصصی و بررسی چالش‌های میدانی از دیگر بخش‌های این برنامه آموزشی بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در این نشست با تاکید بر نقش تمدن‌ساز مسجد، گفت: مسجد انقلابی تنها محل عبادت نیست، بلکه پایگاهی برای تربیت یاران مهدوی، رشد اجتماعی و شناسایی و مقابله با دشمنان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی با بیان اینکه مساجد زمانی می‌توانند اثرگذاری عمیق‌تری داشته باشند که به پایگاه‌های انقلابی تبدیل شوند، اظهار کرد: با انقلابی شدن مساجد، جامعه به سمت آرمان‌های مهدوی حرکت می‌کند و زمینه پرورش یاران امام زمان (عج) فراهم می‌شود.

وی هدف نهایی فعالیت‌های مسجدی را آماده‌سازی نسل مهدوی و همفکری برای دوران ظهور دانست و افزود: هرچند موانع و دشواری‌هایی وجود دارد، اما هدفی که دنبال می‌شود بسیار بزرگ‌تر از این موانع است.

کاظمی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت تخصصی در مساجد خاطرنشان کرد: تحقق اهداف بلند تنها با تکیه بر برنامه‌ریزی منسجم، گفت‌وگو و ارزیابی مستمر ممکن است و مسجد باید به‌عنوان مرکز پویایی اجتماعی و مدیریت فرهنگی محله ایفای نقش کند.

راهیار استانی بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی نیز با تشریح محورهای این نشست آموزشی گفت: برنامه «مساجد جریان‌ساز» در قالب فاز دوم «عملیات لبیک یا خامنه‌ای» اجرا شده و هدف آن ارتقای توان طراحی و برنامه‌ریزی مبلغان و تقویت نقش مدیریتی مساجد در سطح محله است.

حجت‌الاسلام حمید غلامپور با اشاره به حضور تیم اجرایی در این دوره افزود: بخشی از برنامه‌ها به‌صورت کارگاهی و عملیاتی دنبال می‌شود تا مبلغان علاوه بر مباحث نظری، در میدان عمل نیز مهارت‌آموزی کنند.

وی توانمندسازی فعالان مسجدی را محور اصلی این طرح دانست و بیان کرد: هدف، تربیت طراحان فرهنگی و ارتقای میدان تبلیغ دینی در سطح استان است تا مساجد بتوانند نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کنند.

غلامپور با اشاره به شرایط کنونی جامعه و مواجهه با جنگ‌های شناختی، تبلیغاتی و عملیات روانی تصریح کرد: مسجد به‌عنوان نقطه اثرگذار محله باید در حفظ انسجام اجتماعی و ارتقای آگاهی عمومی نقش فعالی داشته باشد.

نشست «مساجد جریان‌ساز» نشان داد که نگاه به مسجد در هرمزگان در حال عبور از کارکرد سنتی به سمت نقشی راهبردی و محله‌محور است؛ تاکید بر طراحی عملیاتی، مدیریت فرهنگی و حضور فعال امام مسجد در سطح محله، بیانگر رویکردی نوین در سیاست‌گذاری تبلیغ دینی است.