حجت الاسلام سلیمانی: کانون پرورش فکری خط‌ شکن میدان جنگ روایتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی ظهر شنبه در نشست با کارکنان و اعضای برگزیده مراکز کانون پرورش فکری استان گیلان در آستانه آغاز فعالیتهای تابستانه ضمن ابراز خرسندی از دیدار با کارکنان، اعضای کانون و برادر شهید والامقام «صادق زرین» از شهدای افتخارآفرین استان گیلان اظهار کرد: نقشه راه کانون پرورش فکری واقعبینانه است و از این رو، این مجموعه را به عنوان نهادی همافزا در کنار سایر دستگاهها میبینیم.
وی همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را شجرهای طیبه و ریشهدار توصیف کرد و افزود: کانون با محتوای مناسب و درخشان خود، بستر تربیت مدیران و فعالان اجتماعی افتخارآفرین بوده است و بسیاری از مسئولان ریشه در این مجموعه دارند.
جنگ نابرابر شناختی و روایتی
امام جمعه لاهیجان در ادامه با بیان اینکه امروز در یک جنگ نابرابر شناختی و روایتی قرار داریم، اظهار داشت: در این شرایط، نیازمند بهرهگیری از محتوای غنی سنت و بهروزرسانی آن برای نسل کودک و نوجوان هستیم و نقش کانون به عنوان مرجع فرهنگی و خطشکن میدان روایتی اهمیت دارد.
وی افزود: در شرایطی که غرب با تولید محتوای جذاب اقدام به قهرمانسازی کرده، ما نیز باید با کار و تلاش مضاعف، اسطورهها و قهرمانان ملی خود را به عنوان الگوهای ارزشمند برای آیندهسازان معرفی کنیم.
لزوم پاسخگویی به شبهات نسل جدید
حجتالاسلام سلیمانی در عین حال استفاده از شیوههای هدفمند، خلاقانه، هنرمندانه و تشخیص نیازهای مخاطبان را گرهگشا دانست و بر ادامهیافتن نقشآفرینی کانون پرورش فکری به عنوان یاریگر خانوادهها تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از گرههای سیاسی ریشه در حوزه فرهنگ دارند، تصریح کرد: کانون پرورش فکری با مرجعیت فرهنگی خود میتواند پاسخگوی نیازها و شبهات نسل جوان و نوجوان باشد. امروز مهمترین چالش ما پاسخگویی به پرسشهای نسل جدید است و ضرورت دارد با تقویت ساختارها و ارادهها، این رسالت مهم را به سرانجام برسانیم.
امام جمعه لاهیجان در پایان با اشاره به پیشینه علمی دانشمندان مسلمان، ابراز امیدواری کرد: کانون با تکیه بر مربیان دلسوز و روحی که از سوی رهبر فقید انقلاب در آن دمیده شده است، در تابستان پیش رو که با میدانهای عملیاتی و فرهنگی عجین شده، در سایه برنامههای خلاقانه و کتابمحور، خروجیهای افزونتری داشته باشد.
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