۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

توسعه همکاری محیط زیست و کانون پرورش فکری در آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی بر گسترش همکاری‌های آموزشی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی روز یکشنبه در دیدار با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک آموزشی، فرهنگی و مشارکتی میان دو مجموعه را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، طرفین با تأکید بر اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان نسل کودک و نوجوان، بر اجرای برنامه‌های مشترک آموزشی و ترویجی به‌ویژه در قالب «خانه‌های محیط زیست» و تولید محتوای فرهنگی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خلاقانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توافق کردند.

همچنین در این دیدار به برگزاری برنامه قصه‌گویی «ماکان» که در حال اجراست اشاره شد و بر نقش مؤثر قصه‌گویی در انتقال مفاهیم محیط‌زیستی و افزایش آگاهی کودکان و نوجوانان تأکید شد.

در ادامه، حضور اعضای کانون پرورش فکری و کودکان در بازدیدهای آموزشی از مناطق تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از دیگر محورهای گفت‌وگو بود که با استقبال طرفین همراه شد.

محمدحسین حسن‌زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، در این نشست توسعه آموزش‌های محیط‌زیستی و مشارکت‌محور را از مهم‌ترین راهبردهای این اداره‌کل دانست و گفت: تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و دوستدار طبیعت نیازمند هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی استان است.

