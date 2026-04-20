خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محراب علوی: در پی حملات اخیر به برخی مراکز صنعتی کشور در جریان «جنگ تحمیلی سوم»، شماری از واحدهای تولیدی در استان خوزستان دچار آسیب‌ شده‌اند؛ خوزستان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنایع فولاد، انرژی و پتروشیمی، به‌طور طبیعی بیش از دیگر مناطق کشور در معرض پیامدهای این حملات قرار گرفته است.

همزمان با بروز این مشکلات، روند بازسازی و احیای واحدهای صنعتی آسیب‌دیده با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌های مرتبط و مدیریت ارشد استان آغاز شده است. نهادهای استانی از جمله استانداری، اداره کل صمت، معاونت‌های عمرانی و اقتصادی و همچنین مجموعه‌های صنعتی بزرگ در تلاش‌اند تا با اتخاذ تصمیمات فوری و راهکارهای عملی، چرخه تولید را به وضعیت پایدار بازگردانند.

با وجود دشواری‌های موجود، گزارش‌ها حاکی از عزم جدی مسئولان و مجموعه‌های تولیدی برای جبران خسارت‌ها و حمایت از کارگران است. بازدیدهای میدانی، تشکیل کارگروه‌های ویژه، بررسی دقیق میزان خسارت‌ها و رایزنی برای تأمین تسهیلات و اعتبارات لازم، بخشی از اقدامات شکل‌گرفته طی روزهای اخیر به شمار می‌رود.

بازدید از صنایع

استاندار خوزستان در بازدیدی میدانی از شرکت های صنعتی استان، ضمن بررسی وضعیت تولید و خسارت‌ها بر ضرورت حفظ پایداری خطوط تولید و حمایت از نیروی انسانی تأکید کرد. سید محمدرضا موالی‌زاده اظهار کرد: بازدید از واحدهای تولیدی چه فعال و چه متوقف به‌صورت مستمر در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

او گفت: امروز برای قدردانی از مدیران، مهندسان، کارشناسان و کارگران این مجموعه ها می رویم. در هر شرایطی، جبهه تولید باید فعال بماند. استاندار با اشاره به اهمیت صنعت فولاد در توسعه اقتصادی استان تصریح کرد: هر جا این صنعت دچار آسیب شده باشد، حمایت از آن وظیفه ماست و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

موالی‌زاده با تأکید بر تلاش‌های نیروهای متخصص صنایع فولادی خوزستان ادامه داد: تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان صنعت باعث شده تا تولیدات استان، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی در جایگاه قابل قبول قرار گیرد. بنابراین بازدیدها، پایش‌ها و حمایت‌های لازم به‌طور پیوسته انجام خواهد شد.

استاندار خوزستان با قدردانی از همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اظهار کرد: روحیه کارکنان و تعهد آنان به ادامه فعالیت، موجب دلگرمی است. این همراهی و پایبندی به تولید، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های استان محسوب می‌شود.

وی افزود: کارگران و فعالان حوزه‌های تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات با تلاش پیوسته، نقش مهمی در جبران خرابی‌ها و بازسازی ایفا می‌کنند. این روحیه همکاری و تلاش مستمر در شرایط دشوار، ویژگی ارزشمندی در میان مردم استان و صنعتگران است.

تأکید بر رسیدگی فوری به خسارت‌ها

در ادامه این رویدادها، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، حمایت از واحدهای آسیب‌دیده را از اولویت‌های اصلی مجموعه صمت اعلام کرد. مهرام روانبخش گفت: حفظ پایداری تولید در استان اهمیت بالایی دارد و باید با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، راهکارهای عملی برای رفع موانع و جبران خسارت‌ها تدوین و اجرا شود.

وی افزود: بررسی دقیق میزان خسارات، تسهیل ارائه حمایت‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای استمرار فعالیت واحدهای صنعتی، سه محور اصلی برنامه‌های ماست.

روانبخش بر اهمیت همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط تأکید کرده و گفت: حفظ اشتغال موجود و تداوم فعالیت صنایع، نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد استان دارد. به همین دلیل، از تمامی مجموعه‌ها انتظار می‌رود که همراهی و همکاری لازم را داشته باشند.

تلاش برای تأمین اعتبارات جدید

در همین راستا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز از آغاز ارزیابی دقیق حجم خسارت‌های واردشده به صنایع استان خبر داد. جواد کاظم‌نسب الباجی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برای ارائه گزارش نهایی به هیأت دولت، تمام ارقام خوداظهاری خسارت‌ها در صنایع فولاد، پتروشیمی و سایر بخش‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری بررسی و تأیید خواهد شد.

وی افزود: سقف تسهیلات فعلی با نیاز واقعی صنایع آسیب‌دیده همخوانی ندارد. از این رو تلاش می‌کنیم با رایزنی‌های مستمر با مرکز، رتبه حمایتی استان ارتقا یابد و اعتبارات بانکی مورد نیاز به استان تخصیص داده شود.

الباجی با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار داخلی و تقویت تعامل بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی گفت: با تشدید نظارت بر عرضه محصولات و ایجاد هماهنگی میان صنایع، زنجیره تولید دچار وقفه نخواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی طی روزهای آینده خبر داد و افزود: در جلسات با مدیران هلدینگ‌ها، موضوعات مرتبط با اصلاح رتبه خسارت‌دیدگان و تأمین مواد اولیه مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد تا شاهد بازگشت کامل واحدها به چرخه تولید باشیم.

پشتیبانی از صنایع کلیدی

همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی گزارش‌های مربوط به خسارت‌های بخش‌های مختلف صنعتی جمع‌آوری شده و در اختیار استاندار قرار گرفته است.

مهران علم‌الهدایی با اشاره به اهمیت برخی صنایع در پایدار ماندن شبکه انرژی کشور افزود: نوسازی و بازسازی واحدهای بزرگ صنعتی، به‌ویژه واحدهایی که نقش زیرساختی دارند، در اولویت نخست قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: با توجه به هزینه‌هایی که از محل بودجه‌های استانی و مسئولیت‌های اجتماعی انجام شده، انتظار می‌رود دستگاه‌های ملی مساعدت لازم را برای جبران منابع و تقویت توان مالی شهرداری‌ها و نهادهای خدماتی استان داشته باشند تا روند بازسازی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

بررسی وضعیت صنایع خوزستان در روزهای اخیر نشان می‌دهد که آسیب‌های واردشده به واحدهای تولیدی، چالش‌هایی برای بخش صنعت ایجاد کرده است. با این حال، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، پیگیری‌های استانداری، اقدامات تخصصی مجموعه صمت و تلاش شبانه‌روزی صنعتگران، روند بازسازی را با سرعت بیشتری پیش می‌برد. مسئولان استانی تأکید دارند که حفظ پایداری تولید و حمایت از نیروی انسانی، مهم‌ترین اولویت استان در شرایط کنونی است.

در مجموع، مجموعه اقدامات انجام‌شده حکایت از رویکردی هماهنگ و منسجم برای احیای صنایع آسیب‌دیده دارد. با تکمیل ارزیابی خسارت‌ها، تخصیص اعتبارات جدید و ادامه بازدیدهای میدانی، انتظار می‌رود واحدهای تولیدی خوزستان در مسیر بازگشت کامل به چرخه تولید قرار گیرند و زمینه برای حفظ و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم شود.