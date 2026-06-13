وزیر نیرو: احیای دریاچه لوت باید مطالعه شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر نیرو با اشاره به تشدید آثار تغییرات اقلیمی در کشور، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای جدید برای مدیریت منابع آب تأکید کرد و گفت: احیای دریاچه لوت، استفاده از آب‌های ساحلی، توسعه شیرین‌سازی آب دریا و اقتصادی‌سازی بازچرخانی آب از جمله موضوعاتی است که باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

عباس علی‌آبادی روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در آیین رونمایی از خودروهای آزمایشگاه سیار آب و فاضلاب اظهار کرد: بررسی روندهای اقلیمی طی ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد تغییرات اقلیم تأثیر قابل توجهی بر شرایط کشور گذاشته و این موضوع ضرورت اجرای اقدامات متفاوت نسبت به گذشته را دوچندان کرده است.

وی افزود: افزایش دما در سال‌های اخیر نشانه‌ای از این تغییرات است؛ به‌طوری که دمای سال جاری نسبت به سال گذشته حدود دو درجه افزایش یافته و ادامه این روند، برنامه‌ریزی‌های جدیدی را برای سازگاری با شرایط اقلیمی اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

وزیر نیرو با بیان اینکه باید اقدامات «اقلیم‌ساز» در دستور کار قرار گیرد، گفت: صنعت آب و برق خود را برای ورود به دوره‌ای جدید از تحولات آماده می‌کند و لازم است راهکارهای مختلف برای تغییر شرایط موجود و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر آثار تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار گیرد.

علی‌آبادی در تشریح برخی از این راهکارها اظهار کرد: همان‌گونه که احیای دریاچه ارومیه باید با جدیت دنبال شود، احیای دریاچه لوت نیز نیازمند مطالعه و بررسی است. همچنین باید ظرفیت استفاده از آب‌های ساحلی، توسعه شیرین‌سازی آب دریا، بازچرخانی آب و راهکارهای کاهش مصرف با نگاه اقتصادی و فنی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی ادامه داد: مطالعات متعددی در این زمینه در حال انجام است و نتایج بررسی‌های کارشناسی پس از نهایی شدن در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آب شرب کشور اشاره کرد و گفت: ایران در شاخص‌های جهانی کیفیت آب شرب از جایگاه مناسبی برخوردار است و حدود ۹۴ تا ۹۵ درصد جمعیت کشور به آب سالم و باکیفیت دسترسی دارند.

وی این دستاورد را حاصل تلاش متخصصان و کارکنان صنعت آب و فاضلاب کشور دانست و افزود: حفظ و ارتقای کیفیت آب شرب در شرایطی که کشور با محدودیت منابع آبی و چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است، نیازمند توسعه فناوری‌ها و استمرار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این بخش خواهد بود.

وزیر نیرو در این مراسم با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه‌های مدیریت منابع آب، تغییرات اقلیمی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور دانست و بر ضرورت اجرای راهکارهای نوآورانه برای تأمین پایدار آب در سال‌های آینده تأکید کرد.