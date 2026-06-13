جباری: حجم آب دریاچه ارومیه به ۴ میلیارد مترمکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جباری در این زمینه افزود: احیای پایدار دریاچه ارومیه و مدیریت بحران آب همچنان مهم‌ترین اولویت محیط‌زیستی استان به شمار می‌رود، چرا که موفقیت در این حوزه بر سلامت عمومی، کشاورزی، تنوع زیستی و آینده توسعه پایدار آذربایجان غربی تأثیر مستقیم دارد.

وی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی استان اظهار کرد: بحران دریاچه ارومیه همچنان بزرگ‌ترین تهدید زیست‌محیطی آذربایجان غربی محسوب می‌شود و کاهش تراز آب، خشکسالی‌های متوالی، تغییرات اقلیمی و برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی، شرایط این اکوسیستم ارزشمند را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.

جباری افزود: تداوم این وضعیت می‌تواند به گسترش کانون‌های گردوغبار و طوفان‌های نمکی، تهدید اراضی کشاورزی، کاهش تنوع زیستی و افزایش مشکلات بهداشتی و مهاجرت جمعیت محلی منجر شود.

وی، آلودگی‌های صنعتی و مدیریت پسماند، تخریب زیستگاه‌ها، شکار غیرمجاز، چرای بی‌رویه دام و تشدید گردوغبار ناشی از خشکسالی و تغییرات اقلیمی را از دیگر چالش‌های مهم زیست‌محیطی استان عنوان کرد.

جباری در ادامه با بیان اینکه اولویت‌های اصلی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان شامل احیای دریاچه ارومیه، حفاظت از تالاب‌ها، کنترل آلودگی‌ها، حفاظت از تنوع زیستی و افزایش تاب‌آوری استان در برابر خشکسالی است، تصریح کرد: اگر بخواهیم تنها یک اولویت را نام ببریم، بدون تردید احیای دریاچه ارومیه و مدیریت بحران آب مهم‌ترین مسئله محیط‌زیستی آذربایجان غربی است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی درباره وضعیت محیط‌زیست استان نسبت به سال‌های گذشته گفت: در یک دهه اخیر، وضعیت محیط‌زیست استان ترکیبی از پیشرفت در حوزه حفاظت و پایش و در عین حال تداوم فشارهای ناشی از کم‌آبی، خشکسالی و توسعه انسانی بوده است.

وی ادامه داد: وضعیت دریاچه ارومیه مهم‌ترین شاخص تغییرات محیط‌زیستی استان به شمار می‌رود به‌گونه‌ای که در مقایسه با سال‌های بحرانی دهه ۱۳۹۰، برخی اقدامات احیایی موجب تثبیت نسبی شرایط شده است. هرچند هنوز نمی‌توان از احیای کامل و پایدار دریاچه سخن گفت.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان با اشاره به افزایش سطح نظارت بر تالاب‌ها و مناطق حفاظت‌شده اظهار کرد: توسعه تجهیزات پایش هوشمند، تقویت حفاظت از زیستگاه‌ها و افزایش سطح پایش صنایع آلاینده از جمله اقدامات مهم سال‌های اخیر بوده است.

وی افزود: در حوزه محیط انسانی، نظارت بر صنایع آلاینده نسبت به گذشته گسترده‌تر شده و استفاده از سامانه‌های پایش آنلاین در برخی واحدهای صنعتی توسعه یافته است، هرچند مشکلات مربوط به پسماند، فاضلاب و آلودگی‌های صنعتی همچنان از چالش‌های مهم استان به شمار می‌روند.

جباری در ادامه به مهم‌ترین دستاوردهای یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در کشور، پروژه تکثیر میش‌مرغ در اسارت با موفقیت بالا در استان اجرا شده و قرار است بخشی از این گونه ارزشمند در زیستگاه‌های مستعد رهاسازی شود.

وی همچنین از موفقیت سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی در منطقه رشکان خبر داد و افزود: این سایت اکنون یکی از موفق‌ترین مراکز تکثیر گوزن زرد در کشور محسوب می‌شود.

جباری ادامه داد: اجرای برنامه‌های کنترل بیماری در حیات‌وحش، آماربرداری گونه‌های شاخص، حلقه‌گذاری پرندگان و توسعه پایش هوشمند مناطق تحت مدیریت از دیگر اقدامات اعلام‌شده توسط مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی بود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان درباره طرح‌های در حال اجرا نیز گفت: تدوین برنامه مدیریت جامع غار سهولان، طرح جامع منشورهای بازالتی، مدیریت منطقه حفاظت‌شده گدار و پناهگاه حیات‌وحش دشت سوتاو، تکمیل سایت تکثیر میش‌مرغ و تجهیز محیط‌بانی‌ها به سامانه‌های نوین پایش و تجهیزات اطفای حریق از جمله پروژه‌های مهم استان هستند.

وی تأکید کرد: برای توسعه طرح‌های موفق محیط‌زیستی، استفاده از ظرفیت مراکز علمی، بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق، توسعه سیستم‌های پایش هوشمند، مشارکت صنایع در قالب مسئولیت اجتماعی و تخصیص اعتبارات مستقل و کافی ضروری است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با کمبود آب حیات‌وحش گفت: احداث آب‌انبار در مناطق حفاظت‌شده مراکان و جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه، یکی از اقدامات حیاتی برای تأمین آب شرب حیات‌وحش در فصل گرم سال بوده است.

جباری همچنین از لایروبی بیش از ۲۰ کیلومتر از انهار منتهی به تالاب‌های استان در سال جاری خبر داد و افزود: این اقدام نقش مهمی در تسهیل آبگیری تالاب‌ها و بهبود شرایط زیستگاهی آن‌ها داشته است.