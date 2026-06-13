به گزارش خبرگزاری مهر، علاالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر کوچکسازی دولت، گفت: این موضوع علاوه بر تأکید رئیسجمهور، مورد توجه رئیسجمهور شهید نیز بوده و در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یک تکلیف قانونی تعیین شده است.
رفیعزاده اظهار کرد: تا پیش از آغاز جنگ، اصلاح ساختار پنج تا شش دستگاه اجرایی نهایی و مصوبات مربوط به آنها اخذ شده بود، اما به دلیل شرایط جنگی، روند اجرای این برنامهها با کندی مواجه شد.
وی افزود: جلسات شورای عالی اداری مجدداً فعال شده و هفته گذشته نیز مصوبات مربوط به مجموعه تئاتر و بخش تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به تصویب رسید. این روند از هفته جاری با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: در قالب برنامه اصلاح ساختار اداری، دستگاههای موازی و غیرضروری، فرایندهای زائد و موانعی که موجب افزایش هزینهها، کاهش بهرهوری، اتلاف منابع و نارضایتی مردم میشوند، شناسایی و ساماندهی خواهند شد.
رفیعزاده تصریح کرد: ادغام، حذف یا بازطراحی ساختارهای ناکارآمد با هدف ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای دولت و بهبود کیفیت خدماترسانی به مردم در دستور کار قرار دارد.
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