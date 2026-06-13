منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال گذشته یکهزار و ۱۱۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند؛ این در حالی است که آمار تلفات در سال پیش از آن یکهزار و ۱۸۶ نفر بود که نشاندهنده کاهش ۶.۴ درصدی است.
وی با اشاره به ترکیب جنسیتی جانباختگان افزود: از مجموع تلفات ثبتشده، ۸۶۶ نفر مرد و ۲۴۴ نفر زن بودهاند که همچنان سهم مردان از قربانیان حوادث رانندگی بهمراتب بیشتر است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان درباره محل وقوع حوادث منجر به فوت تصریح کرد: بیشترین میزان تلفات مربوط به جادههای برونشهری با ۷۴۵ نفر بوده و پس از آن مسیرهای درونشهری با ۳۵۸ نفر قرار دارند.
به گفته وی، روند کاهشی تلفات در هر دو حوزه قابل مشاهده است؛ بهطوری که آمار جانباختگان در جادههای برونشهری ۷ درصد و در مسیرهای درونشهری ۵ درصد کاهش یافته است که نشاندهنده تأثیر اقدامات کنترلی و نظارتی در سطح استان است.
کاهش ۱۰ درصدی مصدومان حوادث رانندگی
فیروزبخت در ادامه با اشاره به آمار مصدومان حوادث ترافیکی گفت: در سال گذشته ۲۵ هزار و ۹۴۸ نفر مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی به ادارهکل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه کردهاند که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: از مجموع مصدومان ثبتشده، ۱۸ هزار و ۳۳۷ نفر مرد و ۷ هزار و ۶۱۱ نفر زن بودهاند که این آمار نیز نشان میدهد مردان سهم بیشتری از آسیبدیدگان حوادث رانندگی را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به اهمیت تداوم اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد: کاهش آمار تلفات و مصدومان نتیجه همکاری دستگاههای مسئول در حوزه حملونقل، نظارتهای پلیسی و ارتقای فرهنگ رانندگی است و استمرار این روند نیازمند توجه جدی به ایمنی راهها، کنترل سرعت، رعایت قوانین و آموزش عمومی است.
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