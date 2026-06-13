سنت منطقی اسلامی چگونه پشتوانه مواجهه با منطق ریاضی است؟

یادداشت مهمان_حسن عبدی‌پور، دبیر علمی کنگره جهانی فقیه منطقی علامه ملاعبدالله یزدی: منطق سنتی دوره ملاعبدالله یزدی، هرچند بر شالودهٔ دستگاه ارسطویی بنا شده است، اما به دلیل ساختار مفهومی منسجم و روش‌شناسی ویژهٔ خود، واجد ظرفیت‌هایی است که در صورت قرائت دقیق و بازفهمی روشمند، می‌تواند چارچوبی کارآمد و معتبر برای فهم، تحلیل انتقادی و هضم مفهومیِ منطق ریاضی در جهان معاصر فراهم سازد.

این پشتوانه را می‌توان در چند محور اساسی تبیین و صورت‌بندی کرد:

۱. تقویت تفکر مفهومی و شناخت ماهیت گزاره‌ها

دستگاه منطقی ملاعبدالله بیش از هر چیز بر «تعریف»، «تحلیل مفاهیم» و «تشخیص تمایزهای ماهوی» تکیه دارد. این مهارت‌ها به ما امکان می‌دهد: ساختار گزاره‌ها در منطق ریاضی را با دقت بیشتری درک کنیم. میان «صورت منطقی» و «محتوای مفهومی» تمایز روشنی برقرار سازیم. دریابیم که منطق نمادین صرفاً به روابط صوری می‌پردازد و درباره محتوای مفهومی گزاره‌ها داوری نمی‌کند.

اهمیت این نکته در جایی آشکار می‌شود که برخی جریان‌های معاصر، صورت نمادین را معیار نهایی معنا تلقی می‌کنند؛ در حالی که بدون تحلیل مفهومی، ساختارهای نمادین برای فهم حقیقت کافی نیستند.

۲. تبیین حدود منطق بر اساس سنت

در سنت منطقی اسلامی، از ابن‌سینا تا ملاعبدالله، همواره این اصل تأکید شده است که منطق ابزار اندیشیدن است، نه مرجع تعیین حقیقت. وظیفه منطق، صیانت ذهن از خطا است، نه تولید تمامی گزاره‌های واقعی. هر نظام منطقی بر بدیهیات و تصورات غیرمنطقی استوار است.

چنین رویکردی مانع از «مطلق‌سازی منطق صوری» می‌شود و اجازه نمی‌دهد منطق ریاضی به عنوان معیار نهایی هستی و معنا معرفی گردد. بدین ترتیب، سنت منطقی خود زمینه‌ای برای فهم درست و انتقادی منطق جدید فراهم می‌سازد.

۳. تفکیک انواع ضرورت و گونه‌های استدلال

یکی از توانمندی‌های مهم دستگاه ملاعبدالله تحلیل دقیق مفاهیمی چون: ضرورت، امکان، امتناع، حمل اولی و شایع و مراتب دلالت است. منطق‌های جدید، مانند منطق موجهات، این بحث‌ها را با زبان ریاضی بازسازی کرده‌اند؛ اما ریشه این تفکیک‌ها در سنت منطقی ما وجود داشته است.

این تمایزها کمک می‌کند تا میان «ضرورت منطقی» و «ضرورت وجودی» خلط نشود؛ اشتباهی که در برخی تحلیل‌های معاصر، به‌ویژه در برداشت‌های تقلیل‌گرایانه از منطق ریاضی، دیده می‌شود.

۴. پرورش توان تشخیص مغالطات صوری و محتوایی

بخش مهمی از آموزش ملاعبدالله به شناخت مغالطات اختصاص دارد. این مهارت‌ها برای مواجهه با کاربردهای نادرست یا اغراق‌آمیز ریاضیات، استدلال‌هایی که صورت صوری دارند اما از نظر محتوایی ناقص‌اند. خطاهای مفهومی و زبانی در مباحث فلسفی ـ علمی ضروری است.

سنت منطقی به ما می‌آموزد که صحت صوری استدلال را از صحت محتوایی آن جدا کنیم. استدلال‌های نمادین را در بستر معنایی آن‌ها ارزیابی نماییم. از افتادن در دام «صورت‌زدگی» پرهیز کنیم.

۵. ایجاد چارچوبی منظم برای گفت‌وگو میان سنت و منطق جدید

ساختار قیاس، نظم ذهنی و تحلیل مفهومی در سنت منطقی، زمینۀ مناسبی برای مواجهه روشمند با منطق جدید فراهم می‌سازد. در این منظر: سنت، ساختار منطقی ذهن را تقویت می‌کند. منطق جدید، دقت ریاضی را به آن می‌افزاید. به این ترتیب، سنت منطقی مانع جذب یا نقد عقلانی منطق جدید نیست؛ بلکه بنیانی است که امکان گفت‌وگو، فهم عمیق و تحلیل انتقادی آن را فراهم می‌کند.

منطق اسلامی ـ به‌ویژه آنچه در دستگاه ملاعبدالله آموزش داده می‌شود ـ ابزارهای مهمی در اختیار ما می‌گذارد: تعریف‌سازی دقیق، تحلیل مفهومی، تشخیص مرزهای منطق، فهم انواع ضرورت و توان شناسایی مغالطات. این مهارت‌ها کمک می‌کند: منطق ریاضی را بهتر و عمیق‌تر بفهمیم، جایگاه واقعی آن را در شناخت روشن کنیم، از سوءاستفاده‌های فلسفی و تفسیرهای افراطی از آن پرهیز کنیم و ادعاهایی را که منطق نمادین را معیار نهایی حقیقت می‌دانند، دقیق و منطقی ارزیابی کنیم.

بر این اساس، سنت منطقی اسلامی نه رقیب منطق جدید است و نه مانع آن؛ بلکه پایه‌ای است برای فهم بهتر، گفت‌وگوی علمی‌تر و نقد سنجیده‌تر منطق‌های معاصر.