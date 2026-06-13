به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دانش مراغهای با اثر خوشنویسی برای امام هشتم شیعیان امام رضا(علیه السلام) در بخش شکسته نستعلیق رتبه نخست را کسب کرد.
این هنرمند جوان دانشگاهی که جزو مفاخر هنری استان آذربایجان شرقی شناخته میشود تا به حال توانسته در ۲۰۰ جشنواره ملی و بین المللی خوشنویسی برای شهر خود افتخار کسب کند.
امیر دانش مراغهای جوانترین استاد خوشنویسی استان و جزو معدود استادان جوان خوشنویسی کشور محسوب میشود که خط شکسته نستعلیق را در حد اعلا مینویسد و با خلق آثار فاخر بیشماری مورد تحسین استادان برجسته خوشنویسی کشور از جمله استاد غلامحسین امیرخانی قرار گرفته است.
در این رویداد هنری ۲۲۴ اثر راهیافته از ۲۵ استان کشور پس از طی مراحل داوری مورد بررسی قرار گرفت که در پایان ۱۳۷ اثر برتر به مرحله نهایی راه یافتند و در عمارت تاریخی عالیقاپو قزوین به نمایش گذاشته شدند.
روز شنبه در مراسم اختتامیه این جشنوارهها، ضمن شناسایی و معرفی استعدادهای نوظهور در عرصه خوشنویسی و نقاشیخط از ۳۷ هنرمند پیشگام و برگزیده تجلیل شد.
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