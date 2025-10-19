به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ارول کیلیچ، روز یکشنبه در آئین گشایش پنجمین جشنواره بینالمللی خلاقیت و نوآوری تبریز در هنرهای اسلامی و صنایعدستی (ارسیکا) در دانشگاه هنر اسلامی تبریز، اظهار کرد: این رویداد هنری چندوجهی حاصل همکاری دیرینه میان سازمان ارسیکا، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و مجموعه علمی، فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی و مدیران و اندیشمندان برجستهی آنان است و از دولت جمهوری اسلامی ایران و استانداری آذربایجان شرقی برای استقبال گرم و تدارکات عالی که در محیط باشکوه شهر تبریز برای این جشنواره فراهم کردهاند، سپاسگزاریم.
وی افزود: چهار دورهی نخست این جشنواره که بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ میلادی بهطور مشترک توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز و ارسیکا برگزار شد، با استقبال گسترده در داخل و خارج از جهان اسلام روبهرو شد و برنامهی امروز با رویکردی جامع، تجربههای گذشته را گسترش میدهد و تمام جنبههای هنر و صنایعدستی را از جمله موضوعات مدیریت، بازاریابی محصولات، آموزشهای عملی و برنامهریزی سیاستی دربر میگیرد.
وی ادامه داد: پیشرفتها در حوزه برنامههای طراحی، اسکن سهبعدی و هوش مصنوعی میتوانند در جهت حمایت از آموزش و تربیت هنری و همچنین تسهیل خلاقیت، نوآوری و دسترسی به اطلاعات برای هنرمندان مورد استفاده قرار گیرند.
ارول گفت: با وجود تنوع و فراوانی اما هنرها و صنایعدستی جهان اسلام، اصول، فرمها و مضامین مشترکی دارند و این وجوه اشتراک در قالب مفاهیم جهانی به هم میپیوندند و زیربنایی مشترک را شکل میدهند. از نظر تاریخی، تعاملات هنری میان دولتها و جوامع اسلامی پیوسته با رفتوآمد هنرمندان، دادوستد یا هدیه دادن آثار هنری و جابهجایی صنعتگران تداوم یافته است.
وی خاطرنشان کرد: هنر کشورهای مختلف، مسیرهای متفاوتی را طی کرده و بسته به شرایط اجتماعی یا تأثیرات بیرونی، هر کشور ویژگیهای خاص خود را در هنر ایجاد کرده که همین تفاوتها باعث میشود بتوانیم سبکهای هنری مناطق و دورههای تاریخی گوناگون را از یکدیگر متمایز کنیم.
وی ادامه داد: در جهان اسلام، ایران یکی از مناطقی است که در آن هنرهای زیبا و صنایعدستی در فرهنگ مردم ریشهدار است و پیوندی نزدیک با سایر جنبههای فرهنگی، بهویژه ادبیات و شعر دارد. حدود یک هفته پیش، ما کنگرهای با عنوان «اسلام در هنر، هنر در اسلام» را در شهر ارزروم بهطور مشترک برگزار کردیم که در این کنگره بیش از ۱۰۰ مقاله از کشورهای مختلف دریافت شد که مقالات مرتبط با هنر ایران عمدتاً دربارهی معماری مساجد، کاربندی و رنگ بودند.
رئیس مرکز تحقیقات تاریخ و هنر اسلامی (ارسیکا) اظهار کرد: هنر خوشنویسی در جوامع گوناگون اسلامی، از جمله عربی، فارسی، عثمانی، مغربی، آفریقایی، مالایی و دیگر مناطق، از نظر قواعد، خطوط و سبکها تأثیرات متقابل فراوانی داشته است و نگارگری ایرانی (مینیاتور) پیوندی عمیق با مضامین ادبی دارد، در حالی که نگارگری عثمانی بیشتر به رویدادهای تاریخی و صحنههای زندگی روزمره پرداخته است.
وی ادامه داد: سال گذشته، کتابی از پژوهشگر ایرانی «مرجان حسینی»، دربارهی هنرهای کتابآرایی در قرون چهاردهم تا شانزدهم میلادی در بغداد، شیراز و تبریز منتشر کردیم و انتشار دیگر ما که در حال چاپ است، پژوهشی دربارهی نگارگری است که در آن نمونهای از یک پروژهی نوآورانه بر اساس قواعد سنتی کلاسیک مستندسازی شده است.
