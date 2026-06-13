به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی علوی بعدازظهر شنبه در دیدار با و خبات نسایی رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی کردستان که با هدف بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های آموزشی، مهارتی و زیرساختی و تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه برگزار شد، با اشاره به اشتراک اهداف آموزش فنی و حرفه‌ای و دانشگاه ملی مهارت اظهار کرد: هر اندازه ارتباط میان مراکز دانشگاهی و مجموعه‌های مهارتی تقویت شود، مسیر توانمندسازی دانشجویان و آماده‌سازی آنان برای ورود موفق به بازار کار هموارتر خواهد شد.

وی افزود: هدف مشترک دو مجموعه، ارتقای مهارت جوانان، توسعه آموزش‌های کاربردی و ایجاد بسترهای مناسب برای اشتغال‌آفرینی است و باید از ظرفیت‌های موجود برای تربیت نیروی انسانی توانمند بهره گرفت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان با تأکید بر آمادگی این اداره‌کل برای گسترش همکاری با دانشگاه ملی مهارت تصریح کرد: در قالب تفاهم‌نامه مشترک می‌توان از ظرفیت کارگاه‌ها، تجهیزات و زیرساخت‌های آموزشی آموزش فنی و حرفه‌ای برای ارتقای مهارت‌های تخصصی دانشجویان استفاده کرد.

علوی با اشاره به ضرورت توجه به نیازهای نوین آموزشی خاطرنشان کرد: مهارت‌آموزی در حوزه‌های جدید از جمله هوش مصنوعی باید با رویکردی آینده‌نگر مورد توجه قرار گیرد تا دانشجویان علاوه بر دانش نظری، مهارت‌های مورد نیاز مشاغل آینده را نیز کسب کنند.

خبات نسایی رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی کردستان نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت این دانشگاه در استان اظهار کرد: بیش از سه هزار و ۶۰۰ دانشجو در مراکز دانشگاه ملی مهارت استان مشغول تحصیل هستند و این ظرفیت می‌تواند با تعامل بیشتر با آموزش فنی و حرفه‌ای به بستری مؤثر برای توسعه مهارت‌های کاربردی تبدیل شود.

وی افزود: آشنایی اساتید و دانشجویان با ظرفیت‌های آموزشی، کارگاهی و تجهیزاتی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر برای بهره‌گیری از این امکانات و تقویت آموزش‌های عملی کمک کند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی کردستان با بیان اینکه ارتباط دانشگاه و آموزش فنی و حرفه‌ای فاصله میان آموزش نظری و نیازهای واقعی بازار کار را کاهش می‌دهد، گفت: توسعه این همکاری‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش توانمندی دانشجویان و ارتقای فرصت‌های اشتغال آنان داشته باشد.

تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری میان آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان و دانشگاه ملی مهارت، گامی در راستای تقویت ارتباط آموزش‌های دانشگاهی با مهارت‌های کاربردی و حرکت به سمت تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای توسعه‌ای استان ارزیابی می‌شود.