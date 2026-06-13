به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد اعلام کرد: به علت اجرای عملیات تعمیرات خط اصلی شبکه توزیع آب، روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ محدودیت در تأمین آب شرب برخی از نقاط شهرستان خرم‌آباد اعمال خواهد شد.

زمان اعمال محدودیت؛ یکشنبه ۲۴ خرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۷

بر اساس این اطلاعیه، روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ عصر، آب شرب مناطق زیر با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد بود.

مناطق تحت تأثیر شامل پشته حسین‌آباد، چهارراه طیب و میر داماد خواهد بود.

درخواست از شهروندان برای پیش‌بینی تمهیدات لازم

شرکت آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد از شهروندان ساکن در این مناطق درخواست کرده است که تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف آب در ساعات مذکور پیش‌بینی کنند.