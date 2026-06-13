تخصیص اعتبار برای ساماندهی و مرمت گلزارهای شهدای جنگ رمضان در مازندران

سعید کهنسال در گفت وگو با خبرنگار مهر با تقدیر از تلاشهای استاندار مازندران اظهار داشت: فرهنگ ایثار و شهادت گرانبهاترین میراث معنوی این سرزمین است و اقدامات ارزشمن در پاسداشت این فرهنگ، تجلیل از مقام شهدا و حمایت از خانوادههای معظم آنان، جلوهای روشن از تعهد و مسئولیتپذیری مدیریت عالی استان به شمار میرود.
کهنسال افزود: تخصیص اعتبار ۴.۵ میلیارد تومانی برای ساماندهی، مرمت و بهسازی گلزارهای مطهر شهدای جنگ رمضان در مناطق روستایی استان، بهرهگیری از ظرفیت منابع ارزش افزوده شهرداریها برای ساماندهی گلزار شهدای شهری از جمله انعقاد قرارداد ساماندهی گلزار شهدای ملا مجدالدین ساری، از جمله این اقدامات است.
مدیرکل بنیاد شهید مازندران افزود: تخصیص اعتبار ۱۷.۵ میلیارد تومانی از محل اوراق خزانه جهت توسعه و ارتقای خدمات مرکز توانبخشی و همچنین بخشی برای ساماندهی مزار شهدا، پیگیری و حمایت از تکمیل فاز دوم کلینیک تخصصی توانبخشی جانبازان نخاعی استان از طریق تأمین اعتبار استانی به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان و صدور دستور اجرای عملیات آسفالت محوطه این مرکز با اعتبار ۵ میلیارد تومان، از دیگر اقدامات ارزشمند است.
وی همچنین به هماهنگی با اداره کل گمرک برای واگذاری یک دستگاه ون ویژه آمبولانس به کلینیک توانبخشی جانبازان و نوسازی تابلوهای شهری مزین به نام و یاد شهدا اشاره کرد و گفت: حضور مؤثر و همراهی صمیمانه استاندار و نماینده معزز ولیفقیه در استان در سه نوبت نشست با خانوادههای معظم شهدای جنگ رمضان، جلوهای ماندگار از اهتمام به تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران است.
کهنسال تأکید کرد: بیتردید این اقدامات ارزشمند، صرفاً حمایتهایی عمرانی و اجرایی نبوده، بلکه ادای دینی شایسته و ماندگار به قهرمانانی است که با ایثار و ازخودگذشتگی، عزت، اقتدار و امنیت امروز ایران اسلامی را به ارمغان آوردهاند و ساماندهی و حفظ یادمانهای شهدا، تجدید میثاقی با آرمانهای بلند آنان و گامی مؤثر در حفظ و انتقال هویت فرهنگی، تاریخی و ارزشی جامعه به نسلهای امروز و فرداست.
نظر شما