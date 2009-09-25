ساماندهی 3600 مزار شهدای مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدعیسی هاشمی حیدری در حاشیه مراسم غبارروبی گلزارهای شهدای استان در جمع خبرنگاران در گلزار شهدای ساری افزود: این تعداد مزار در قالب 205 طرح نیمه تمام مزار شهدای استان در حال اجرا و ساماندهی است.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل روستایی استانداری مازندران هم در روستاهای تک مزار این طرح را در دست اقدام دارد و امسال هم 100 تک مزار شهدا را انجام خواهد داد.

وی اضافه کرد: در مازندران هزار و 438 گلزار شهید وجود دارد.

معاون عمرانی استانداری مازندران با بیان اینکه تاکنون حدود 25 درصد گلزارهای شهدای این استان ساماندهی شده است از اختصاص یک میلیارد و500 میلیون تومان اعتبار استانی امسال برای ادامه این طرح در استان خبر داد.

هاشمی خاطرنشان کرد: در صورت اختصاص اعتبار چهار میلیارد تومانی مصوب سفر هیئت دولت به مازندران اجرای طرح ساماندهی گلزارهای شهدای مازندران به حدود 65 درصد افزایش خواهد یافت.

مردم مازندران به مناسبت هفته دفاع مقدس گلزارهای شهدای سراسر این استان را غبارروبی، عطرافشانی و گلباران کردند.

اقشار مختلف مردم مازندران شامل خانواده های معظم شهدا، جانبازان وایثارگران سرافراز و قشرهای مختلف مردم و مسئولان این استان در مراسم مهمانی لاله ها حضور داشتند.