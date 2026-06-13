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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

نمایش «پته‌دوزی؛ میراث ناملموس» در وزارت میراث‌فرهنگی

نمایش «پته‌دوزی؛ میراث ناملموس» در وزارت میراث‌فرهنگی

همزمان با گرامیداشت هفته صنایع‌دستی، مستند «پته‌دوزی؛ میراث ناملموس»، در وزارت میراث‌فرهنگی اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، همزمان با گرامیداشت هفته صنایع‌دستی و در راستای پاسداشت، معرفی و ترویج میراث‌فرهنگی ناملموس ایران، آیین اکران مستند «پته‌دوزی؛ میراث ناملموس» به کارگردانی اعظم رمضان‌پور و تهیه‌کنندگی محمدمهدی ملک‌قاسمی، روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ در سالن آمفی‌تئاتر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

این مستند که موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین روایتگری از بیست‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های باستان‌شناسی آمریکا شده است، با نگاهی پژوهش‌محور و روایت‌گرایانه، به بازنمایی ابعاد فرهنگی، تاریخی و هویتی هنر اصیل پته‌دوزی پرداخته و نقش آن را به‌عنوان یکی از نمودهای برجسته میراث ناملموس ایران در بستر فرهنگ بومی و ملی به تصویر کشیده است.

برنامه اکران این اثر، به‌عنوان رویدادی فرهنگی ـ تخصصی طراحی شده و شامل برگزاری کارگاه زنده پته‌دوزی، نشست تخصصی بررسی ابعاد هنری و میراثی این هنر ارزشمند و سخنرانی عوامل و دست‌اندرکاران فیلم خواهد بود.

هدف از برگزاری این رویداد، تقویت گفتمان صیانت از میراث ناملموس، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی ایران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی و تبیین نقش هنرهای سنتی در حفظ هویت فرهنگی و توسعه دیپلماسی فرهنگی کشور عنوان شده است.

این برنامه به همت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار می‌شود و فرصتی برای تعامل میان هنرمندان، پژوهشگران، فعالان صنایع‌دستی و علاقه‌مندان حوزه میراث‌فرهنگی فراهم می‌آورد.

پته‌دوزی به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین هنرهای سنتی ایران، علاوه بر ارزش‌های زیبایی‌شناختی، حامل بخشی از حافظه تاریخی، فرهنگی و هویتی جامعه ایرانی است و معرفی آن از طریق ابزارهای نوین روایتگری، از جمله سینمای مستند، گامی مؤثر در مسیر پاسداری و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

کد مطلب 6859114

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