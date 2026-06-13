به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، همزمان با گرامیداشت هفته صنایع‌دستی و در راستای پاسداشت، معرفی و ترویج میراث‌فرهنگی ناملموس ایران، آیین اکران مستند «پته‌دوزی؛ میراث ناملموس» به کارگردانی اعظم رمضان‌پور و تهیه‌کنندگی محمدمهدی ملک‌قاسمی، روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ در سالن آمفی‌تئاتر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

این مستند که موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین روایتگری از بیست‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های باستان‌شناسی آمریکا شده است، با نگاهی پژوهش‌محور و روایت‌گرایانه، به بازنمایی ابعاد فرهنگی، تاریخی و هویتی هنر اصیل پته‌دوزی پرداخته و نقش آن را به‌عنوان یکی از نمودهای برجسته میراث ناملموس ایران در بستر فرهنگ بومی و ملی به تصویر کشیده است.

برنامه اکران این اثر، به‌عنوان رویدادی فرهنگی ـ تخصصی طراحی شده و شامل برگزاری کارگاه زنده پته‌دوزی، نشست تخصصی بررسی ابعاد هنری و میراثی این هنر ارزشمند و سخنرانی عوامل و دست‌اندرکاران فیلم خواهد بود.

هدف از برگزاری این رویداد، تقویت گفتمان صیانت از میراث ناملموس، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی ایران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی و تبیین نقش هنرهای سنتی در حفظ هویت فرهنگی و توسعه دیپلماسی فرهنگی کشور عنوان شده است.

این برنامه به همت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار می‌شود و فرصتی برای تعامل میان هنرمندان، پژوهشگران، فعالان صنایع‌دستی و علاقه‌مندان حوزه میراث‌فرهنگی فراهم می‌آورد.

پته‌دوزی به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین هنرهای سنتی ایران، علاوه بر ارزش‌های زیبایی‌شناختی، حامل بخشی از حافظه تاریخی، فرهنگی و هویتی جامعه ایرانی است و معرفی آن از طریق ابزارهای نوین روایتگری، از جمله سینمای مستند، گامی مؤثر در مسیر پاسداری و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.