حجتالاسلام مرتضی همتیفر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، امسال نیز همانند سالهای گذشته، «مهمانی کیلومتری» عید سعید غدیر در تمامی شهرستانهای استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به ویژهبرنامههای پیشبینی شده برای مشهد مقدس افزود: در مشهد الرضا (ع) برای ایام غدیر، ۱۴ منطقه جهت برگزاری جشنهای خیابانی در نظر گرفته شده است که در این مناطق بیش از ۱۰۰ موکب و ایستگاه صلواتی برای پذیرایی از زائران و مجاوران برپا خواهد شد.
وی در ادامه به سایر برنامههای این ایام اشاره کرد و گفت: از ابتدای ایام پیش رو، جشنها در کنار تجمعات شبانه در حال برگزاری است و تجمعات شبانه مردمی رنگ و بوی غدیری به خود گرفتهاند.
همتیفر همچنین از اجرای رژه موتوری در عصر روز عید غدیر خبر داد که از انتهای وکیلآباد به سمت حرم مطهر رضوی حرکت خواهند کرد.
سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در مجموع ۱۶۸ ایستگاه در مشهد و در شهرستانها از ۵۰ تا ۱۱۰ دیگ پذیرایی و اطعام برای روز عید غدیر پیشبینی شده است تا عموم مردم از برکات این ایام بهرهمند شوند.
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