به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر ظهر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی روسای کانون مداحان و شورای هیئات مذهبی استان ضمن اشاره به برگزاری سالانه این جلسات جهت تبیین دستورالعمل‌ها و ارائه محتوای متناسب برای مجالس اهل بیت (ع)، اظهار کرد: این نشست‌ها فرصتی برای یادآوری نکات کلیدی جهت خدمتگزاری بهتر و ارتقای کیفیت نوکری در دستگاه اباعبدالله الحسین (ع) است.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت تقارن برنامه‌های عزاداری، تصریح کرد: یکی از تاکیدات مهم به مسئولین هیئات مذهبی، تنظیم دقیق زمان‌بندی مراسم‌ها است تا برگزاری برنامه‌های هیئت و روضه‌های محلی، تداخلی با اجتماعات عمومی و شبانه نداشته باشد و هر دو جریان عزاداری و تجمعات به بهترین شکل محقق شود.

وی ایام محرم را «بهار نوکری» و فرصتی مغتنم برای کسب توفیق الهی دانست و با دعوت از مسئولین هیئات برای ترویج سنت حسنه روضه‌های خانگی، افزود: ترویج روضه‌های خانگی موجب گسترش نورانیت در منازل می‌شود و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

همتی‌فر همچنین بر یکپارچگی محتوایی مجالس عزاداری تاکید کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی مجموعه‌ای تحت عنوان «سکوی پرواز» را به عنوان بسته محتوایی ویژه ماه محرم تولید کرده است. از مسئولین هیئات خواسته شده است تا ضمن مطالبه این محتوا از مبلغان، زمینه جاری و ساری شدن آن را در تمامی مجالس فراهم آورند تا شاهد ارائه محتوایی منسجم و یکسان باشیم.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پایان با اشاره به ضرورت فضاسازی محیطی متناسب با ایام عزاداری، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی هیئات باید به گونه‌ای باشد که سیمای شهر به وضوح نشان‌دهنده فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزای سیدالشهدا (ع) باشد تا آحاد جامعه از آغاز این ایام مطلع گردند.