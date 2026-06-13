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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

محور میامی-سبزوار ایمن‌تر شد؛ ۳ پارکینگ جدید برای استراحت زائران رضوی

محور میامی-سبزوار ایمن‌تر شد؛ ۳ پارکینگ جدید برای استراحت زائران رضوی

میامی-رئیس اداره راه و شهرسازی میامی از احداث سه پارکینگ جدید در محور سبزوار خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش تصادفات و پیشگیری از حوادث در یکی از پرترددترین محورهای مواصلاتی کشور اجرا شد.

مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از احداث سه پارکینگ جدید در محور میامی به سبزوار در آستانه تعطیلات محرم خبر داد و افزود: با توجه به در پیش بودن ایام پر تردد ماه محرم و حجم زیاد مسافران عبوری کریدور اصلی تهران به مشهد این اقدام در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: عملیات آماده سازی احداث پارکینگ های موقت و ایمن برای استراحت زائران و مسافران در محور پر ترافیک میامی به سبزوار برای پیشگیری از حوادث احتمالی انجام گرفته است.

رئیس اداره راه و شهرسازی میامی از به کار گیری یک لودر، گریدر و دو دستگاه مایلر در این پروژه خبر داد و بیان کرد: میانگین دو راهدار به همراه شش نیرو برای احداث هر پارکینگ به صورت شبانه روزی مشارکت داشتند.

کاظمی ضمن ابراز خرسندی از آماده سازی و بهره برداری طرح پیش از آغاز موج اول سفرها، تاکید کرد: این پارکینگ ها آماده خدمت رسانی به زائران و مسافران است.

وی به در پیش بودن مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد اشاره کرد و افزود: شهرستان میامی آماده میزبانی از زائران و علاقه مندان حضور در این مراسم بوده و تمهیدات لازم برای این منظور اندیشیده شده است.

کد مطلب 6859124

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