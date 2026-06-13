مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از احداث سه پارکینگ جدید در محور میامی به سبزوار در آستانه تعطیلات محرم خبر داد و افزود: با توجه به در پیش بودن ایام پر تردد ماه محرم و حجم زیاد مسافران عبوری کریدور اصلی تهران به مشهد این اقدام در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: عملیات آماده سازی احداث پارکینگ های موقت و ایمن برای استراحت زائران و مسافران در محور پر ترافیک میامی به سبزوار برای پیشگیری از حوادث احتمالی انجام گرفته است.

رئیس اداره راه و شهرسازی میامی از به کار گیری یک لودر، گریدر و دو دستگاه مایلر در این پروژه خبر داد و بیان کرد: میانگین دو راهدار به همراه شش نیرو برای احداث هر پارکینگ به صورت شبانه روزی مشارکت داشتند.

کاظمی ضمن ابراز خرسندی از آماده سازی و بهره برداری طرح پیش از آغاز موج اول سفرها، تاکید کرد: این پارکینگ ها آماده خدمت رسانی به زائران و مسافران است.

وی به در پیش بودن مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد اشاره کرد و افزود: شهرستان میامی آماده میزبانی از زائران و علاقه مندان حضور در این مراسم بوده و تمهیدات لازم برای این منظور اندیشیده شده است.