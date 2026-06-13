اجرای ۹ کیلومتر روکش آسفالت در محور بروجن به لردگان در آستانه اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی با اعلام آمادگی کامل محور بروجن به لردگان به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران حسینی، گفت: در سال جاری ۹ کیلومتر روکش آسفالت در این محور اجرا شده است.

وی افزود: علاوه بر این، ۱۰ کیلومتر لکه‌گیری و ۱.۲ کیلومتر نیوجرسی نیز در نقاط مختلف این مسیر انجام شده است.

مدیرکل راهداری استان با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در آستانه اربعین تصریح کرد: روشنایی ۱۱ دستگاه تونل به طور کامل سرویس و تعمیر شده و هم‌اکنون عملیات نگهداری آنها در حال انجام است. همچنین ۱۵۵ عدد تابلو جدید نصب شده و ۳۵۰ عدد تابلو فرسوده نیز تعمیر و بازسازی شده است که این رقم در مقایسه با ۲۵۰ عدد در سال گذشته، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

خدابخشی در ادامه با بیان اینکه تاکنون ۱۰۰ کیلومتر خط‌کشی در محورهای مواصلاتی استان انجام شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳۲۰ کیلومتر خط‌کشی اجرا شده بود و قراردادهای جدید برای تکمیل این عملیات در یک ماه آینده منعقد خواهد شد.

وی با تقدیر از عملکرد راهداری شهرستان بروجن در نصب تابلو و مسیرنما در گردنه مروارید، از استقرار ۲۴ ساعته گشت‌های راهداری، پاکسازی مستمر محورها و آماده‌باش کامل ۶ مجتمع خدماتی رفاهی در مسیر رفت و برگشت زائران خبر داد.

مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید کرد: زائران و ناوگان حمل و نقل امسال خدمات مطلوبی در مجتمع‌های رفاهی، به ویژه در بخش‌های نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی دریافت خواهند کرد و همکاران ما در تمام نقاط حادثه‌خیز و موکب‌ها به صورت شبانه‌روزی مستقر هستند.