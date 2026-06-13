ساخت ۱۰ واحد مسکن ویژه کادر درمان در گرمسار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور بعد از ظهر شنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه ۱۰ واحدی مسکن متخصصان و کادر درمان در گرمسار از اجرای این پروژه در آینده نزدیک خبر داد.

وی با بیان اینکه این طرح با اعتبار ۲۷ میلیارد تومان در دست اجرا قرار خواهد گرفت، افزود: اعتبارات این واحدهای مسکونی از اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی سمنان و اعتبارات ملی تامین شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه ابن طرح ابتدای تابستان سال آینده به بهره‌بردای می‌رسد، بیان داشت: اجرای این طرح زمینه استقرار متخصصان در گرمسار را فراهم خواهد ساخت.

رشیدی پور با بیان اینکه این طرح همچنین در زمینه ارتقای خدمات درمانی در گرمسار و آرادان نیز موثر است، ابراز داشت: در نهایت این طرح رضایتمندی مردم را با استقرار پزشکان متخصصان، فراهم خواهد ساخت.

وی با بیان اینکه سال گذشته سال سختی برای کادر درمان کشورمان بود، افزود: پشت سرگذاشتن دو جنگ و یک فتنه از جمله اتفاقاتی بود که بار بسیار زیادی را روی دوش کادر درمان کشورمان تحمیل کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ادامه داد: خوشبختانه علیرغم همه این فشارها، خدمت‌رسانی در بخش بهداشت و درمان تعطیل نشد.