شرفی: هیئات مذهبی از محرم برای تقویت وحدت و امید بهره بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، در همایش هیئات مذهبی و مادحین اهلبیت (ع) شهرستان بهارستان بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی ماه محرم برای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد.
فرماندار بهارستان با اشاره به نقش اثرگذار هیئات مذهبی در جامعه اظهار داشت: هیئات مذهبی میتوانند با ترویج فرهنگ عاشورا، در تقویت وحدت، امیدآفرینی و افزایش بصیرت عمومی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامیدی و اختلاف در جامعه افزود: دشمن پس از ناکامی در عرصههای مختلف، امروز به دنبال تفرقهافکنی و ایجاد دودستگی در میان مردم است، اما ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا و عشق به اهلبیت (ع)، بار دیگر ناکامی دشمنان را رقم زده است.
شرفی ادامه داد: پیروزیها و موفقیتهای کشور ریشه در ایمان مردم و محبت آنان به اهلبیت (ع) دارد و نباید با اظهارات ناامیدکننده، روحیه جامعه تضعیف شود.
فرماندار بهارستان خاطرنشان کرد: مردمی که در عرصههای مختلف حضوری فعال و مؤثر داشتهاند، شایسته امیدآفرینی، تقویت همبستگی و حفظ سرمایه اجتماعی هستند.
وی همچنین بر همکاری هیئات مذهبی با نیروی انتظامی و بسیج تأکید کرد و گفت: رعایت مسائل ایمنی، بهداشتی، حقوق همسایگان و استفاده از محتواهای بصیرتی در برنامههای محرم باید مورد توجه مسئولان هیئات قرار گیرد.
شرفی با اشاره به ضرورت مدیریت مناسب مراسم مذهبی افزود: از برپایی موکبها و ایستگاههای صلواتی در نقاط پرتردد که موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان و اختلال در تردد میشود، باید پرهیز شود.
فرماندار بهارستان در پایان تأکید کرد: هیئات مذهبی با بهرهگیری صحیح از ظرفیت ماه محرم میتوانند نقش مهمی در تقویت وحدت، امید و انسجام اجتماعی ایفا کنند.
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