باورهای دینی زندانیان با حضور در هیئت های مذهبی احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری که در محل اداره کل زندانها برگزار شد اظهارداشت: بصیرت افزایی، ساماندهی وانسجام بخشی در برنامه ها و مراسم دینی و مذهبی به ویژه عزاداری ماه محرم از اهداف تشکیل هیئت های مذهبی در زندانهاست و در تقویت فرهنگ دینی زندانیان نقش بسزایی دارد.

وی، حضور هیئت های مذهبی را احیا کننده ارزش های دینی دانست و بیان کرد: توجه به واجباب و فرائض دینی زندانیان وظیفه مهم و باطنی هیئت های مذهبی است.

فراست طلب عنوان کرد: عزاداری با معرفت و شناخت، ویژگی بارز در هیئت های مذهبی است و متولیان به این امر توجه و توجه ویژه ای داشته باشند.

مدیرکل زندانهای قزوین تصریح کرد: رویکرد فرهنگی با هدف ترویج اعتقادات مذهبی اساس برنامه ها و فعالیت هیئت ها در زندان است و صرفا به اجرای مراسم مذهبی و یا مناسبت های خاص محدود نمی شود.

وی بیان کرد: عزاداری و سینه زنی با شناخت اهل بیت (ع) چراغ راه زندگی سعادتمندانه انسانهاست و بسیاری از آسیب ها و لغزش ها دراین مسیر فروکش خواهد کرد.

فراست طلب به برپایی نماز جماعت، تلاوت قرآن کریم و بیان فلسفه عاشورا در هیئت های مذهبی تأکیدکرد و گفت: فضایی در زندانها بوجودآید که زمینه ساز و رشد دهنده اعتقادات دینی زندانیان باشد.

مدیرکل زندانهای قزوین تصریح کرد: همه، تمام توان خود را برای اجرای مطلوب برنامه های ویژه ماه محرم به کارگرفته و امیدواریم مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد.

