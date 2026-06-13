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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

طنین‌ نوای «حیدر حیدر» در ۱۰۵ مین تجمع شبانه مردم سلماس

طنین‌ نوای «حیدر حیدر» در ۱۰۵ مین تجمع شبانه مردم سلماس

ارومیه - مردم ولایی سلماس با نوای «حیدر حیدر» در تداوم شب های حماسه اقتدار در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6859293

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