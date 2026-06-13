https://mehrnews.com/x3cjRB ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ کد مطلب 6859293 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ طنین نوای «حیدر حیدر» در ۱۰۵ مین تجمع شبانه مردم سلماس ارومیه - مردم ولایی سلماس با نوای «حیدر حیدر» در تداوم شب های حماسه اقتدار در خیابان تجمع کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6859293 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم اسلامشهر با محوریت همبستگی و اتحاد ملی فریاد «هیهات من الذله» تبریزیها در صدوپنجمین تجمع شبانه بیعت با رهبری مردم ملارد در تجمع شبانه بر حمایت از ایران و وحدت ملی تأکید کردند اجتماع پرشور مردمی در رامسر تجمع مردم یاسوج در صد و پنجمین شب برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
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