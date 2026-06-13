https://mehrnews.com/x3cjQ5 ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ کد مطلب 6859219 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ تجمع مردم یاسوج در صد و پنجمین شب یاسوج- تجمع مردم یاسوج در قرارهای شبانه خیابان به صد و پنجمین شب رسید. دریافت 47 MB کد مطلب 6859219 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود استقبال پرشور و گسترده مردم ياسوج از رئيس جمهور برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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