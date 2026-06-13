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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

تجمع مردم یاسوج در صد و پنجمین شب

تجمع مردم یاسوج در صد و پنجمین شب

یاسوج- تجمع مردم یاسوج در قرارهای شبانه خیابان به صد و پنجمین شب رسید.

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کد مطلب 6859219

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