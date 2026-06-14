به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: استان گلستان از مزیت‌های فراوانی در حوزه تولید و صادرات برخوردار است و خوشه‌های صادراتی می‌توانند نقش مهمی در بهره‌برداری هرچه بهتر از این ظرفیت‌ها ایفا کنند. برای دستیابی به این هدف، لازم است اتاق بازرگانی و اتاق اصناف با جدیت بیشتری وارد میدان شوند و زمینه تقویت زنجیره‌های صادراتی را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه گلستان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور به شمار می‌رود، افزود: در این استان بیش از ۷۲ نوع محصول کشاورزی تولید می‌شود و در تولید برخی از این محصولات، گلستان رتبه‌های اول تا سوم کشور را در اختیار دارد که این ظرفیت می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای توسعه صادرات باشد.

استاندار گلستان ادامه داد: استفاده هدفمند از خوشه‌های صادراتی، ضمن افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی، زمینه حضور پررنگ‌تر تولیدکنندگان استان در بازارهای هدف را فراهم خواهد کرد و به رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال منجر می‌شود.

طهماسبی با اشاره به حمایت‌های دولت از بخش تولید و صادرات اظهار کرد: در شرایط کنونی، دولت نیز مشوق‌ها و تسهیلاتی را برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی در نظر گرفته است و باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن بهره برد.

وی تأکید کرد: با هم‌افزایی بخش‌های مختلف اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی، می‌توان ظرفیت‌های موجود در استان را به فرصت‌های پایدار اقتصادی تبدیل کرد و جایگاه گلستان را در عرصه صادرات بیش از پیش ارتقا داد.