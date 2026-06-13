به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست سالانه ستاد علوم شناختی، امروز ۲۳ خردادماه با حضور سعید سرکار، رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی؛ عطاءاله پورعباسی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و جمعی از اساتید و فعالان این حوزه در محل معاونت علمی برگزار شد.

هشدار نسبت به عقب‌ماندگی در فناوری‌های راهبردی

سعید سرکار در این نشست با تأکید بر اهمیت فناوری‌های شناختی و تأثیر شگرف آن‌ها بر زندگی آحاد جامعه، نسبت به هرگونه غفلت در این حوزه هشدار داد. وی با بیان اینکه اثربخشی اقتصادی، اجتماعی و راهبردی این فناوری‌ها بسیار بالاست، تصریح کرد: غفلت در این زمینه می‌تواند منجر به عقب‌ماندگی تاریخی، مشابه آنچه در انقلاب صنعتی رخ داد، شود؛ بنابراین تلاش برای حفظ پیشگامی در حوزه علوم و فناوری شناختی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

جنگ‌های شناختی؛ تهدیدی برای افکار و هویت ملی

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی با اشاره به شرایط جنگی موجود، بر اهمیت علوم شناختی در مواجهه با جنگ‌های شناختی تأکید کرد. وی اظهار داشت: دشمنان برای تسلط بر افکار و مغزهای ملت ایران، از انواع ابزارهای شناختی بهره می‌گیرند که آثار آن در نگرش جامعه، تسلط بر فرهنگ، بی‌معنا کردن ارزش‌ها، اعطای هویت جعلی به جوانان و از بین بردن تعصب و اعتماد به ملیت مشهود است.

سرکار در پایان بر لزوم اتخاذ رویکردی فعالانه و یافتن سازوکارهایی برای ناکارآمد کردن تلاش دشمن تأکید و ابراز امیدواری کرد: دستاوردهای حوزه علوم شناختی در جهت هدایت جامعه به کار گرفته شود.

چهار محور اصلی و دو موج توسعه شناختی

عطاءاله پورعباسی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، در ادامه به تبیین چرایی اهمیت این حوزه پرداخت و ۴ محور «توسعه انسانی، رفاه و سلامت»، «امنیت ملی»، «اعتلای اقتدار علمی و عزت ملی» و «توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی نخبگان» را ستون‌های اصلی این مسیر برشمرد.

پورعباسی برنامه‌های کلان کشور را در قالب دو موج تشریح کرد: موج اول (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴) در این دوره تمرکز بر نهادسازی، ظرفیت‌سازی، تولید و بومی‌سازی دانش بود که فعالیت‌های ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی را در این بازه زمانی می‌توان در سه نسل به تبیین نشست؛ نسل اول، معرفی علوم شناختی، هویت‌بخشی، تبیین ضرورت‌ها، جلب توجه دانشگاه‌ها، تربیت نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت‌های پژوهشی. نسل دوم: ارزیابی فرصت‌ها، اولویت‌گذاری، تیم‌سازی، جلب توجه سیاست‌گذاران و تکمیل زیرساخت‌ها و نسل سوم: تعمیق فعالیت‌های پژوهشی، توسعه نیروی انسانی، کاربردی‌سازی، شبکه‌سازی و توسعه زیست‌بوم است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی در ادامه به موج دوم (۱۴۰۵ تا ۱۴۲۰) با عنوان «توسعه زیست‌بوم و خلق ثروت دانش‌بنیان» اشاره کرد که بر ۷ راهبرد کلیدی شامل بازمهندسی زیست‌بوم با تمرکز بر فناوری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه ابزارهای تأمین مالی، تمرکز بر فناوری‌های با هزینه پایین و پوشش گسترده، توسعه هدفمند زیرساخت‌های فناوری عصبی، ارتقای نظام حکمرانی شناختی و توسعه دانش علوم شناختی به عنوان پشتوانه فناوری استوار است.

وضعیت زیست‌بوم و آینده روشن

پور عباسی همچنین به آمار فعلی این زیست‌بوم اشاره کرد که شامل حدود ۹ هزار پژوهشگر، ۹۰۰ تا هزار فناور، ۱۶۰ شرکت فعال، ۳۰ مجموعه دانش‌بنیان، ۶۰ محصول تجاری‌سازی شده و بازاری به ارزش ۷۰ تا ۱۴۵ میلیون دلار (بدون احتساب دارو) است.

وی تأکید کرد: علوم شناختی و فناوری‌های عصبی، از حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین مورد تأکید در قوانین بالادستی است و ستاد همچنان نقش حیاتی در سازماندهی و هماهنگی میان نهادهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه ایفا خواهد کرد.

در پایان این نشست، با پیشنهاد حضار، مقرر شد جشنواره‌ای به پاس زحمات شهید دکتر کمال خرازی در دستور کار قرار گیرد.