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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

اهمیت علوم شناختی در مواجهه با جنگ‌های شناختی

اهمیت علوم شناختی در مواجهه با جنگ‌های شناختی

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی با اشاره به شرایط جنگی موجود، بر اهمیت علوم شناختی در مواجهه با جنگ‌های شناختی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست سالانه ستاد علوم شناختی، امروز ۲۳ خردادماه با حضور سعید سرکار، رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی؛ عطاءاله پورعباسی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و جمعی از اساتید و فعالان این حوزه در محل معاونت علمی برگزار شد.

هشدار نسبت به عقب‌ماندگی در فناوری‌های راهبردی

سعید سرکار در این نشست با تأکید بر اهمیت فناوری‌های شناختی و تأثیر شگرف آن‌ها بر زندگی آحاد جامعه، نسبت به هرگونه غفلت در این حوزه هشدار داد. وی با بیان اینکه اثربخشی اقتصادی، اجتماعی و راهبردی این فناوری‌ها بسیار بالاست، تصریح کرد: غفلت در این زمینه می‌تواند منجر به عقب‌ماندگی تاریخی، مشابه آنچه در انقلاب صنعتی رخ داد، شود؛ بنابراین تلاش برای حفظ پیشگامی در حوزه علوم و فناوری شناختی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

جنگ‌های شناختی؛ تهدیدی برای افکار و هویت ملی

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی با اشاره به شرایط جنگی موجود، بر اهمیت علوم شناختی در مواجهه با جنگ‌های شناختی تأکید کرد. وی اظهار داشت: دشمنان برای تسلط بر افکار و مغزهای ملت ایران، از انواع ابزارهای شناختی بهره می‌گیرند که آثار آن در نگرش جامعه، تسلط بر فرهنگ، بی‌معنا کردن ارزش‌ها، اعطای هویت جعلی به جوانان و از بین بردن تعصب و اعتماد به ملیت مشهود است.

سرکار در پایان بر لزوم اتخاذ رویکردی فعالانه و یافتن سازوکارهایی برای ناکارآمد کردن تلاش دشمن تأکید و ابراز امیدواری کرد: دستاوردهای حوزه علوم شناختی در جهت هدایت جامعه به کار گرفته شود.

چهار محور اصلی و دو موج توسعه شناختی

عطاءاله پورعباسی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، در ادامه به تبیین چرایی اهمیت این حوزه پرداخت و ۴ محور «توسعه انسانی، رفاه و سلامت»، «امنیت ملی»، «اعتلای اقتدار علمی و عزت ملی» و «توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی نخبگان» را ستون‌های اصلی این مسیر برشمرد.

پورعباسی برنامه‌های کلان کشور را در قالب دو موج تشریح کرد: موج اول (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴) در این دوره تمرکز بر نهادسازی، ظرفیت‌سازی، تولید و بومی‌سازی دانش بود که فعالیت‌های ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی را در این بازه زمانی می‌توان در سه نسل به تبیین نشست؛ نسل اول، معرفی علوم شناختی، هویت‌بخشی، تبیین ضرورت‌ها، جلب توجه دانشگاه‌ها، تربیت نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت‌های پژوهشی. نسل دوم: ارزیابی فرصت‌ها، اولویت‌گذاری، تیم‌سازی، جلب توجه سیاست‌گذاران و تکمیل زیرساخت‌ها و نسل سوم: تعمیق فعالیت‌های پژوهشی، توسعه نیروی انسانی، کاربردی‌سازی، شبکه‌سازی و توسعه زیست‌بوم است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی در ادامه به موج دوم (۱۴۰۵ تا ۱۴۲۰) با عنوان «توسعه زیست‌بوم و خلق ثروت دانش‌بنیان» اشاره کرد که بر ۷ راهبرد کلیدی شامل بازمهندسی زیست‌بوم با تمرکز بر فناوری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه ابزارهای تأمین مالی، تمرکز بر فناوری‌های با هزینه پایین و پوشش گسترده، توسعه هدفمند زیرساخت‌های فناوری عصبی، ارتقای نظام حکمرانی شناختی و توسعه دانش علوم شناختی به عنوان پشتوانه فناوری استوار است.

وضعیت زیست‌بوم و آینده روشن

پور عباسی همچنین به آمار فعلی این زیست‌بوم اشاره کرد که شامل حدود ۹ هزار پژوهشگر، ۹۰۰ تا هزار فناور، ۱۶۰ شرکت فعال، ۳۰ مجموعه دانش‌بنیان، ۶۰ محصول تجاری‌سازی شده و بازاری به ارزش ۷۰ تا ۱۴۵ میلیون دلار (بدون احتساب دارو) است.

وی تأکید کرد: علوم شناختی و فناوری‌های عصبی، از حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین مورد تأکید در قوانین بالادستی است و ستاد همچنان نقش حیاتی در سازماندهی و هماهنگی میان نهادهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه ایفا خواهد کرد.

در پایان این نشست، با پیشنهاد حضار، مقرر شد جشنواره‌ای به پاس زحمات شهید دکتر کمال خرازی در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 6858726
مهتاب چابوک

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