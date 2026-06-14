به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابیمجد، با تشریح وضعیت مالی نظام سلامت در سال ۱۴۰۴، گفت بررسیها نشان میدهد که میزان درآمدهای دانشگاههای علوم پزشکی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد قابلتوجهی داشته است. این افزایش درآمد معلول دو عامل اصلی است؛ نخست افزایش تعرفههای خدمات و دوم تلاشهای مؤثر معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور در جهت جذب و شناسایی درآمدهای اختصاصی که نقش به سزایی در بهبود شاخصهای مالی ایفا کرده است.
وی درباره سازوکار تهاتر بدهیها نیز افزود: تاکنون مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان اوراق گام به هلدینگ تیپیکو و ۳ هزار میلیارد تومان نیز به شرکت پخش البرز تخصیص یافته است. هلدینگ تیپیکو نیز این اوراق را میان شرکتهای زیرمجموعه خود توزیع کرده است.
شهابیمجد ادامه داد: سهم هر دانشگاه از محل افزایش تهاترها بر اساس جدولی بهصورت غیررسمی اعلام شده است اما به محض دریافت اطلاعات رسمی و موثق جزئیات نهایی به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ خواهد شد تا بتوانند این مبالغ را از سرجمع بدهی خود به شرکتهای مذکور کسر کنند.
به گفته وی، شفافسازی فرآیندهای مالی و اجرای دقیق دستورالعملهای تهاتر اولویت اصلی این معاونت است و امیدواریم با همکاری دانشگاهها شاهد کاهش بدهیهای انباشته و ارتقای پایداری مالی در شبکه توزیع داروی کشور باشیم.
نظر شما