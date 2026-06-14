به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان ظهر یکشنبه در آیین افتتاح دستگاه پیشرفته سنگ‌شکن و تجهیزات تصویربرداری و درمانی ERCP (آندوسکوپی مجاری صفراوی) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: حضور مجاهدانه و هوشمندانه مردم در نزدیک به ۱۰۵ روز گذشته، بسیار عزت‌آفرین بوده و این حضور در کنار اقتدار نیروهای مسلح و حوزه دفاعی کشور، حماسه‌ای ماندگار را رقم زده است.

وی با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه دو نعمت سلامت و امنیت ناشناخته هستند، خاطرنشان کرد: شرایط روزهای اخیر به خوبی اهمیت این دو نعمت بزرگ را برای جامعه نمایان کرد و با تلاش شبانه‌روزی دست‌اندرکاران، وضعیت کشور در هر دو حوزه سلامت و امنیت در سطحی مطلوب و قابل‌قبول قرار دارد؛ هرچند همه می‌دانیم که برای رسیدن به شرایط آرمانی و مطلوب‌تر، نیازمند تداوم تلاش‌ها هستیم.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای حوزه سلامت در استان همدان اشاره کرد و گفت: اقدامات زیربنایی قابل‌توجهی در سطح استان صورت گرفته است که از توسعه و تقویت خانه‌های بهداشت روستایی آغاز شده و تا دریافت مجوز احداث بیمارستان بزرگ هزار تختخوابی ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به روند تکمیل بیمارستان تخصصی سرطان، تصریح کرد: این مرکز با بهره‌برداری کامل، به یکی از قطب‌های اصلی درمان بیماری‌های خاص در منطقه غرب کشور تبدیل خواهد شد.

ملانوری شمسی با تبیین ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در عرصه گردشگری، یادآور شد: همدان با دارا بودن بیش از یک هزار و ۹۰۰ جاذبه طبیعی و تاریخی، از جمله تپه هگمتانه به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران شناخته شده و از ۸۵ رشته صنایع‌دستی دارد.

وی تأکید کرد: تجهیز بیمارستان‌ها به دستگاه‌های پیشرفته و ارتقای زیرساخت‌های درمانی، مکمل این ظرفیت‌ها برای جذب گردشگر سلامت، هم از داخل و هم از کشورهای همسایه خواهد بود.

استاندار همدان همچنین بر لزوم حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تجهیزات پزشکی تأکید کرد و گفت: استان همدان با تمام توان آمادگی دارد تا از تولیدات دانش‌بنیان در این صنعت حمایت کند، تا علاوه بر تأمین نیازهای داخلی مراکز درمانی، شاهد صادرات این محصولات و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فناورانه باشیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود، افتتاح دستگاه سنگ‌شکن و تجهیزات ERCP را اقدامی بسیار ضروری برای مردم دانست و تصریح کرد: پیش از تأمین این تجهیزات، نبود چنین دستگاه‌هایی موجب تحمیل رنج، زحمت و هزینه‌های اضافی به بیماران می‌شد و خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر ، امروز شاهد رفع این کمبود هستیم که گامی عملی در راستای کاهش آلام مردم استان است.