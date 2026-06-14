محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی نقشههای پیشیابی و دادههای هواشناسی اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۲۱ اداره کل هواشناسی استان قم، افزایش تغییرات گرادیان افقی فشار در سطح زمین موجب تشدید ناپایداریهای جوی در سطح استان خواهد شد.
وی افزود: پیامد این شرایط جوی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در برخی مناطق خیزش گردوخاک خواهد بود که تمامی نقاط استان قم را تحت تأثیر قرار میدهد.
کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: زمان آغاز فعالیت این سامانه عصر روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ پیشبینی شده و اثرات آن تا اواخر وقت روز سهشنبه ۲۶ خردادماه در استان ادامه خواهد داشت.
ترابیان با اشاره به وضعیت جوی استان در روزهای آینده بیان کرد: آسمان قم در روز یکشنبه صاف پیشبینی میشود، اما در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد و در برخی نقاط نیز گردوخاک دور از انتظار نیست.
وزش باد تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت پیشبینی میشود
وی گفت: جهت وزش باد در روز یکشنبه عمدتاً غربی خواهد بود و سرعت آن بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت برآورد میشود.
کارشناس هواشناسی استان قم اضافه کرد: حداقل و حداکثر دمای هوای قم در این روز به ترتیب ۲۵ و ۴۲ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
ترابیان در ادامه به وضعیت جوی روز دوشنبه اشاره کرد و افزود: شرایط جوی در این روز نیز تغییر محسوسی نخواهد داشت و آسمان استان صاف خواهد بود اما در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و وقوع گردوخاک در برخی نقاط پیشبینی میشود.
وی خاطرنشان کرد: باد در روز دوشنبه نیز با جهت غالب غربی خواهد وزید و سرعت آن در محدوده ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.
این کارشناس هواشناسی اظهار کرد: حداقل دمای پیشبینی شده برای روز دوشنبه ۲۴ درجه سانتیگراد و حداکثر دما ۴۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.
جمکران گرمترین و دستجرد خنکترین نقطه استان بود
ترابیان همچنین به آمار دمای ثبت شده در شبانهروز گذشته اشاره کرد و گفت: دستجرد با ثبت دمای ۲۰ درجه سانتیگراد خنکترین صبحگاه استان قم را به خود اختصاص داد.
وی افزود: در مقابل، منطقه جمکران با ثبت دمای ۴۴.۷ درجه سانتیگراد گرمترین بعدازظهر استان در ۲۴ ساعت گذشته را تجربه کرد.
کارشناس هواشناسی استان قم با تأکید بر تداوم شرایط ناپایدار ناشی از افزایش گرادیان فشاری در روزهای پیش رو تصریح کرد: اثرات ناشی از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گردوخاک تا پایان فعالیت این سامانه در سطح استان ادامه خواهد داشت.
قم- کارشناس هواشناسی استان قم از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در پی تشدید وزش باد و وقوع پدیده گردوخاک در تمامی مناطق استان خبر داد.
محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی نقشههای پیشیابی و دادههای هواشناسی اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۲۱ اداره کل هواشناسی استان قم، افزایش تغییرات گرادیان افقی فشار در سطح زمین موجب تشدید ناپایداریهای جوی در سطح استان خواهد شد.
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