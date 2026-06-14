حجت الاسلام حجت سالاری مکی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محرم امسال با توجه به شرایط ویژه کشور با رویکرد متفاوت در محتوا و قالب و شیوه اجرا برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امسال در کنار برنامه هیئت های مذهبی، تجمعات شبانه را داریم، گفت: به همت ارکان هیأت میادین و اجتماعات شبانه حماسی مردم تبدیل به حسینیه حماسه و تبیین خواهد شد.

سالاری مکی افزود: رویکرد برنامه‌ها هم تبیین گری در عرصه جنگ شناختی و استکبار ستیزی، بیعت با ولایت و جانفدا بودن ذیل مکتب عاشورا و امام حسین(ع) خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه شعار محوری هیئت های مذهبی در محرم امسال در سطح کشور « در خیمه حسنیم، خونخواه و جانفداییم» خواهد بود، گفت: شیوه نامه های عزاداری که منتهی به اربعین خواهد نیز در استان اجرایی می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: مجموع هزار و 350 هیئت خراسان جنوبی که هرساله مراسم عزاداری دهه اول محرم تا پایان ماه صفر را انجام می دهند، پای کار خواهند بود.

سالاری با اشاره به اینکه اجتماعات شبانه تاکنون با همت مردم عزیز ،مداحان و همه اقشار و اصناف شکل گرفته در ایم پیش رو با میدان داری و نقش آفرینی ویژه هیئت های مذهبی برگزار خواهد شد، یادآور شد: رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کرده بودند که هیئت کانون جهاد تبیین است و امیدواریم بتوانیم این رسالت را به خوبی انجام دهیم.

وی تصریح کرد: امسال ما محرم متفاوتی داریم و هم عزادار سید الشهدا(ع) و هم فرزند ایشان، رهبر شهیدمان بوده و هم درگیر نبرد با شیاطین عالم هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: امسال ویترین هیئت های مذهبی و برنامه های اجرا شده در ایران یک پیام فاخر مبارزه با فساد و انحراف و زور و ظلم و زر و تزویر به عالم ابلاغ خواهد کرد.