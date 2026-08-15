به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با قدردانی از اقدامات دولت و وزارت ارتباطات در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره بر آن تأکید می‌شود، وحدت و انسجام است و دولت نیز در این زمینه نقش مؤثری دارد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی افزود: حوزه ارتباطات یکی از زیرساخت‌های اساسی کشور است و اگر در این بخش اختلالی ایجاد شود، آثار آن به‌سرعت در اقتصاد و زندگی مردم نمایان خواهد شد.

وی با اشاره به نقش سکوها و زیرساخت‌های داخلی در شرایط جنگی گفت: اگر از ابتدا سکوها و بسترهای داخلی را در اختیار نداشتیم و در سال‌های اخیر برای تقویت آنها سرمایه‌گذاری و توسعه انجام نشده بود، در شرایط جنگی مشکلات بسیار بیشتری برای مردم ایجاد می‌شد.

نوری ادامه داد: در شرایطی که به دلایل امنیتی ممکن است برخی ارتباطات محدود یا قطع شود، برخورداری از ارتباطات داخلی قدرتمند می‌تواند مانع از توقف خدمات ضروری مردم شود.

وی تصریح کرد: در جنگ اخیر نیز با وجود برخی مشکلات، نیازهای اساسی و روزمره مردم معطل نماند و بسیاری از خدمات مورد نیاز آنان ادامه پیدا کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی ضمن قدردانی از وزیر ارتباطات و دولت خاطرنشان کرد: از تلاش‌های وزیر ارتباطات، مجموعه دولت و همه نیروهایی که در این شرایط برای استمرار خدمت‌رسانی به مردم تلاش کردند، تشکر می‌کنیم.

نوری همچنین بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: در کنار توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، باید برای افزایش سواد رسانه‌ای جوانان، نوجوانان و کودکان نیز برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم تا بتوانیم آسیب‌های احتمالی فضای رسانه‌ای را کاهش دهیم.

وی با اشاره به توجه وزیر ارتباطات به مسائل خراسان‌شمالی اظهار کرد: وزیر ارتباطات نسبت به مسائل استان حساسیت و توجه خوبی دارند و نیروهای این وزارتخانه نیز در بخش‌های مختلف تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند.

نوری افزود: هر میزان که در حوزه ارتباطات تلاش شود، به دلیل تغییرات سریع فناوری و ایجاد نیازهای جدید، همچنان نواقص و نیازهای تازه‌ای شکل می‌گیرد و این حوزه نیازمند پشتیبانی و حمایت مستمر است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی تصریح کرد: حمایت و پشتیبانی مسئولان می‌تواند انگیزه نیروهای حوزه ارتباطات را برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم تقویت کند؛ به‌ویژه در خراسان‌شمالی که به‌عنوان استانی جوان، با برخی محرومیت‌ها و کمبودهای زیرساختی مواجه است و به توجه ویژه نیاز دارد.

وی ابراز امیدواری کرد حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خراسان‌شمالی منشأ خیر و برکت برای استان باشد و تصمیم‌های اتخاذشده در این سفر، زمینه توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در استان را فراهم کند.