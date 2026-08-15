به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بامداد امروز گزارشی مبنی بر برخورد و واژگونی ۲ دستگاه خودرو در کیلومتر ۷ محور عجبشیر–بناب، پایینتر از پمپ بنزین، به پایگاه امداد و نجات امام علی(ع) اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امداد و نجات هلالاحمر به محل حادثه اعزام شد و پس از حضور در صحنه و ارزیابی اولیه، مشخص شد این حادثه ۲ فوتی و ۵ مصدوم برجا گذاشته است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی ادامه داد: نجاتگران هلالاحمر پس از تثبیت صحنه حادثه و خودروها، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.
جودی گفت: ۲ نفر از مصدومان برای ادامه روند درمان تحویل عوامل اورژانس شدند، یک مصدوم بهصورت سرپایی مداوا شد و یک مصدوم نیز برای دریافت خدمات درمانی بیشتر به بیمارستان منتقل شد.
وی با اشاره به ادامه بررسیهای مربوط به این حادثه، بر ضرورت رعایت مقررات رانندگی و توجه جدی به اصول ایمنی در محورهای مواصلاتی تأکید کرد.
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