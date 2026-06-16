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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۳

محرم مهم‌ترین موقف جهاد و قیام در برابر جنگ اعتقادی امروز است

محرم مهم‌ترین موقف جهاد و قیام در برابر جنگ اعتقادی امروز است

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: محرم مهم‌ترین موقف جهاد و قیام در برابر جنگ اعتقادی امروز بوده و مجالس سیدالشهدا(ع) صرفاً آیین عزاداری نیست بلکه خیمه‌ای برای تربیت انسان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سالاری مکی شامگاه دوشنبه در نشست تبیینی هیئت‌های مذهبی شهرستان سربیشه با اشاره به جایگاه مجالس اهل‌بیت(ع) افزود: هر کسی در مسیر اعتلای نام اهل‌بیت(ع) قدم برمی‌دارد، مورد عنایت پروردگار و شفاعت پیامبر اکرم(ص) قرار می‌گیرد.

حت‌الاسلام سالاری بیان کرد: شعار امسال محرم در کشور «در خیمه حسینیم، خونخواه و جان‌فداییم» است و این شعار باید در عمل هیئات و برنامه‌های فرهنگی نمود پیدا کند.

وی همچنین به نقش هیئات در عرصه اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: هیئت فقط محل عزاداری نیست، بلکه یک پایگاه اجتماعی و فرهنگی است که باید از ظرفیت هیئت‌ها برای مقابله با جنگ نرم و هدایت معرفتی جامعه استفاده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت فضای مجازی و تأثیر آن بر نسل جوان، افزود: اگر محتوای هیئت‌ها، نوحه‌ها و منبرها به‌درستی طراحی نشود، دیگران ذهن و فکر جوان را با مطالب انحرافی بدست می گیرند بنابراین باید از ظرفیت هنر، رسانه و فضای مجازی برای انتقال پیام های عاشورا استفاده کرد.

حجت‌الاسلام سالاری با تاکید بر اینکه نباید هیئت‌ها نسبت به مسائل روز جامعه بی‌تفاوت باشند، گفت: امروز دشمن در عرصه دروغ پردازی، لذت گرایی و دوری از خدا مدام در حال فعالیت است و ما باید با برنامه‌ریزی دقیق، از ارزش‌های دینی و هویتی دفاع کنیم.

وی با اشاره به مفهوم «جنگ اعتقادی» گفت: آنچه امروز در جهان جریان دارد صرفاً یک تقابل سیاسی نیست، بلکه یک جنگ اعتقادی و تمدنی است که در این میدان، جبهه حق بر محور ایمان، ولایت و فرهنگ عاشورا ایستاده است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با تأکید بر نقش هیئت‌ها در تربیت اجتماعی و اخلاقی جامعه، افزود: هیئت باید انسان‌ساز باشد که این مهم با مدیریت درست، اخلاق حسینی، محتوای فاخر و اقدامات خلاق قابل انجام است.

وی به اهمیت نماز و معنویت همراه با عزاداری اشاره کرد و گفت: عزاداری باید بنیه معنوی و عشق به عبادت را افزایش دهد همانگونه که سیره امام حسین(ع) توجه و تمرکز به عبادت و بندگی خدا در سخت‌ترین شرایط است ، ما نیز باید این سیره و پیام را در هیئات زنده نگه داریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید برنامه‌های هیئت‌های مذهبی خلاقانه، منسجم‌، اثرگذار و منطبق با نیازهای نسل امروز باشد گفت: همچنین حضور جوانان، بانوان توجه به محتوای مناسب با آنها از ضروریاتی است که می‌طلبد مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6861575

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