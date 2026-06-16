به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سالاری مکی شامگاه دوشنبه در نشست تبیینی هیئت‌های مذهبی شهرستان سربیشه با اشاره به جایگاه مجالس اهل‌بیت(ع) افزود: هر کسی در مسیر اعتلای نام اهل‌بیت(ع) قدم برمی‌دارد، مورد عنایت پروردگار و شفاعت پیامبر اکرم(ص) قرار می‌گیرد.

حت‌الاسلام سالاری بیان کرد: شعار امسال محرم در کشور «در خیمه حسینیم، خونخواه و جان‌فداییم» است و این شعار باید در عمل هیئات و برنامه‌های فرهنگی نمود پیدا کند.

وی همچنین به نقش هیئات در عرصه اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: هیئت فقط محل عزاداری نیست، بلکه یک پایگاه اجتماعی و فرهنگی است که باید از ظرفیت هیئت‌ها برای مقابله با جنگ نرم و هدایت معرفتی جامعه استفاده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت فضای مجازی و تأثیر آن بر نسل جوان، افزود: اگر محتوای هیئت‌ها، نوحه‌ها و منبرها به‌درستی طراحی نشود، دیگران ذهن و فکر جوان را با مطالب انحرافی بدست می گیرند بنابراین باید از ظرفیت هنر، رسانه و فضای مجازی برای انتقال پیام های عاشورا استفاده کرد.

حجت‌الاسلام سالاری با تاکید بر اینکه نباید هیئت‌ها نسبت به مسائل روز جامعه بی‌تفاوت باشند، گفت: امروز دشمن در عرصه دروغ پردازی، لذت گرایی و دوری از خدا مدام در حال فعالیت است و ما باید با برنامه‌ریزی دقیق، از ارزش‌های دینی و هویتی دفاع کنیم.

وی با اشاره به مفهوم «جنگ اعتقادی» گفت: آنچه امروز در جهان جریان دارد صرفاً یک تقابل سیاسی نیست، بلکه یک جنگ اعتقادی و تمدنی است که در این میدان، جبهه حق بر محور ایمان، ولایت و فرهنگ عاشورا ایستاده است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با تأکید بر نقش هیئت‌ها در تربیت اجتماعی و اخلاقی جامعه، افزود: هیئت باید انسان‌ساز باشد که این مهم با مدیریت درست، اخلاق حسینی، محتوای فاخر و اقدامات خلاق قابل انجام است.

وی به اهمیت نماز و معنویت همراه با عزاداری اشاره کرد و گفت: عزاداری باید بنیه معنوی و عشق به عبادت را افزایش دهد همانگونه که سیره امام حسین(ع) توجه و تمرکز به عبادت و بندگی خدا در سخت‌ترین شرایط است ، ما نیز باید این سیره و پیام را در هیئات زنده نگه داریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید برنامه‌های هیئت‌های مذهبی خلاقانه، منسجم‌، اثرگذار و منطبق با نیازهای نسل امروز باشد گفت: همچنین حضور جوانان، بانوان توجه به محتوای مناسب با آنها از ضروریاتی است که می‌طلبد مورد توجه قرار گیرد.