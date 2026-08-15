به گزاش خبرنگار مهر، پاساژ مهستان در منطقه ۱۱ تهران یکی از مراکز تجاری پرتردد پایتخت است که با وجود رفت‌وآمد روزانه شهروندان، همچنان با مشکلات ایمنی مواجه است. موضوع ایمن‌سازی این مجموعه طی سال‌های گذشته بارها مطرح شده و اکنون مدیریت شهری منطقه ۱۱ از برگزاری جلسات با هیئت‌مدیره پاساژ و تعیین تکلیف برای اجرای اقدامات ایمنی خبر می‌دهد؛ با این حال، تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است.

مهدی کاظمی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پاساژ مهستان، اظهار کرد: پاساژ مهستان قرار است تحولاتی داشته باشد. خدا را شکر مردم زیادی در طول روز به این پاساژ رفت‌وآمد می‌کنند، اما متأسفانه فضای آن از نظر ایمنی وضعیت مناسبی ندارد.

وی افزود: چند جلسه با هیئت‌مدیره پاساژ برگزار کردیم و مقرر شد قراردادی با شرکتی که مورد تأیید سازمان آتش‌نشانی باشد، منعقد کنند تا اقدامات ایمن‌سازی را انجام دهد. این موضوع صورت‌جلسه هم شد و آنها قول دادند این اقدام را انجام دهند، اما متأسفانه موضوع را رها کردند.

ایمن‌سازی؛ وعده‌ای که عملی نشد

شهردار منطقه ۱۱ ادامه داد: بهانه‌ای که برای انجام نشدن اقدامات مطرح کردند، هم‌زمانی با ایام جنگ بود، اما تا امروز هیچ اقدام خاصی برای رفع مشکلات ایمنی پاساژ انجام نشده است.

قمی با اشاره به ادامه فعالیت پاساژ گفت: با توجه به اینکه در ایام محرم و سفر قرار داشتیم، موضوع جلوگیری از ورود به پاساژ مهستان را فعلاً مسکوت گذاشتیم تا شرایط به گونه‌ای پیش نرود که فعالیت کسبه و رفت‌وآمد مردم با مشکل مواجه شود.

وی تأکید کرد: اگر این اتفاق رقم نخورد و مشکل ایمنی پاساژ برطرف نشود، ما موظف هستیم طبق دستور دستگاه قضایی که پیش از این ابلاغ شده، برای جلوگیری از ورود به پاساژ اقدام کنیم.

اولویت، تأمین ایمنی شهروندان

شهردار منطقه ۱۱ تهران خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهری این است که مشکلات ایمنی پاساژ برطرف شود و شرایط برای ادامه فعالیت ایمن آن فراهم شود؛ چرا که این مجموعه روزانه پذیرای تعداد زیادی از شهروندان است و نمی‌توان نسبت به وضعیت ایمنی آن بی‌تفاوت بود.

موضوع ایمنی پاساژ مهستان طی سال‌های گذشته نیز بارها مطرح شده و اکنون با توجه به تأکید مدیریت شهری بر ضرورت رفع نواقص، ادامه فعالیت این مجموعه به انجام اقدامات ایمنی گره خورده است.