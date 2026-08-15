به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان در بیانیه ای به مناسبت روز مقاومت، نسبت به هرگونه ماجراجویی جدید علیه حزبالله مقتدر از سوی رژیم جعلی و یا همسایگان آن و همچنین اجرای طرح های آمریکایی در تضعیف حزبالله لبنان، هشدار داد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا فَلا خَوفٌ عَلَیهِم وَ لا هُم یَحزَنونَ» (سوره احقاف، آیه ۱۳)
روز مقاومت در تقویم ایران اسلامی یادآور پیروزی شگرفی است که قدرت ایمان و جهاد خالصانه در راه خدا در برابر ظالمان زمان را یکبار دیگر هویدا کرد. بیست سال پیش در چنین روزی، حزب الله لبنان به فرماندهی سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله، معادلات ژئوپلیتیکی غرب آسیا را برای همیشه دگرگون نمود. در تابستان ۲۰۰۶، رژیم جعلی صهیونیستی با پشتیبانی همهجانبه آمریکا، جنگی تمامعیار را علیه لبنان آغاز کرد. اما آنچه رقم خورد، نه یک پیروزی نظامی، که شکستی مفتضحانه و تاریخی برای متجاوزان بود. این جنگ که امروز به عنوان یک جنگ نامتقارن بینظیر در دانشگاههای نظامی جهان تدریس میشود، ثابت کرد که برتری تسلیحاتی و تجهیزات پیشرفته در برابر ایمان، اراده و باور نیروی انسانی و روشهای خلاقانه کارایی ندارد. ارتش تا بن دندان مسلح رژیم اسرائیل که به افسانه شکستناپذیری خود میبالید، در برابر ایمان و تدبیر رزمندگان حزبالله تسلیم شد و پس از ۳۳ روز، تن به آتشبسی ذلتبار داد که اعتماد ساکنین در سرزمین های اشغالی به ارتششان را برای همیشه متزلزل ساخت.
اهمیت این روز، چنانکه رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنهای ( رضوان الله تعالی علیه) فرمودند، نه در یک رویداد نظامی، بلکه در تحقق راهبردی است که «روزی شد که مقاومت و حزبالله به جهان عرب و اسلام عزت دوباره بخشید» و هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را فرو ریخت. این پیروزی، حزبالله را به یک بازیگر تعیینکننده در امنیت منطقه تبدیل کرد و الگویی راهبردی ارائه داد که امروز، پس از دو دهه، کارآمدی خود را در عرصههای گستردهتری به اثبات رسانده است. امام سید مجتبی خامنهای(مدظله العالی) در پاسخ به نامه دبیر کل و رزمندگان حزب الله نیز تاکید کردند: «راهی جز جهاد و مقاومت، پیشِ رو نمانده است و پایداری در این راه، نصرت موعود الهی را نصیب مجاهدانِ راه حق خواهد کرد».
رژیم صهیونیستی که از شکست ۳۳ روزه عبرت نگرفته بود، در خرداد ۱۴۰۴، جنگی دوازده روزه را با هدف نابودی برنامههای هستهای و موشکی ایران و تغییر ساختار سیاسی کشور تحمیل کرد. اما باز هم مقاومت سربلند بیرون آمد. تحلیلگران غربی اذعان کردند که مؤثرترین سلاح رژیم جعلی، یعنی شبکه خرابکاری موساد، در این جنگ از بین رفت و ایران با قدرت مثالزدنی از این آزمون سخت عبور کرد.
وسعت این نبرد، اما به مرزهای ایران محدود نماند. در اسفند ۱۴۰۴، ائتلافی از آمریکا، رژیم صهیونیستی و حتی برخی کشورهای منطقه، در جنگی ۴۰ روزه و همهجانبه، ایران را هدف قرار دادند. این جنگ، نبرد وجودی ارادهها بود. دشمن با تمام توان نظامی و اطلاعاتی خود به میدان آمد، اما باز هم در برابر صلابت جبهه مقاومت، به هیچیک از اهداف خود نرسید. گزارشها حاکی از آن است که سرعت بازیابی توان موشکی ایران، مقامات نظامی اسرائیل را شوکه کرده است و موشکهای بالستیک ایران و هماهنگی بین اعضای جبهه سربلند مقاومت به عنوان عامل تعیینکننده در این جنگ، معادلات منطقه را دگرگون ساختهاند.
این سه حماسه (۳۳ روزه، دوازدهروزه و رمضان)، یک حقیقت انکارناپذیر را به اثبات رساندهاند: مقاومت، راهبردی مقطعی نیست؛ بلکه تنها راه صیانت از منافع و امنیت ملی و تحقق آرمانهای بلند است. تجربه نشان داده که تسلیم و عقبنشینی، نهتنها راهگشا نیست، بلکه جز ذلت و عقبگرد نتیجهای در پی ندارد. آنجا که دشمن با خدعه، نیرنگ مذاکره، تمسخر و انکار پیش میآید، مقاومت همراه با هوشیاری تنها راه پیروزی است.
امروز، در بیستمین سالگرد این روز تاریخی، ضمن هشدار نسبت به عواقب هرگونه ماجراجویی جدید علیه حزب الله مقتدر از سوی رژیم جعلی و یا همسایگان آن و همچنین اجرای طرح های آمریکایی در تضعیف حزب الله سرافراز، سازمان بسیج اساتید کشور بر عزم راسخ جامعه دانشگاهی برای تبیین علمی و گفتمانی مقاومت تأکید میورزد. اساتید بسیجی، بر اساس رسالت خود، آمادهاند تا با تولید علم نافع و نظریهپردازی، پشتوانه فکری این گفتمان راهبردی را بیش از پیش فراهم آورند. راهی که بیست سال پیش با نصرت الهی آغاز شد و امروز، تنها مسیر قطعی برای آزادی سرزمین های اشغالی و قدس شریف و عزت امت اسلامی است.
والسلام علی من اتبع الهدی
سازمان بسیج اساتید کشور
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