شکایت از آمازون برای دریافت غرامت چند میلیارد دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این آژانس به شکایت ۲۲ ایالت آمریکا پیوسته و مدعی است آمازون به طور سیستمی قیمت های مزایده ای برای آگهی دهندگان را بدون اطلاع آنها افزایش داده و هزینه ای ۲۰ میلیارد دلاری یا بیشتر برای آنها وجود آورده است.

کمیسیون تجارت فدرال آمریکا در شکایت خود که در دادگاهی واقع درایالت واشنگتن ثبت شده، نوشته است: آمازون توانسته به بهای ضرر به مشتریان مزایده های آگهی هایش به میلیاردها دلار سود دست یابد.

این آژانس مدعی است آگهی دهندگان با خسارت چند میلیارد دلاری در نتیجه قیمت بالاتر تبلیغات روبرو شده اند و در این میان ایالت ها ممکن است خواستار غرامت مدنی شوند و تلاش کنند مقداری از این مبلغ را احیا کنند. همچنین کمیسیون فدرال تجارت آمریکا خواستار میلیاردها دلار غرامت است هرچند مقدار دقیق آن تعیین نشده است.

آمازون در یک پست وبلاگی هرگونه خطایی را انکار کرد و گفت : هدف سیاست های تبلیغاتی نشان دادن مرتبط ترین آگهی ها به مصرف کنندگان است و در ادامه افزود: متوسط قیمت به ازای هر کلیک برای آگهی دهندگان از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ میلادی تغییری نکرده و در ادامه فروش محصولات مربوط به این کلیک ها افزایش یافت.