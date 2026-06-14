به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که اواخر وقت فردا دوشنبه (۲۵ خرداد) به سبب تداوم وزش باد به نسبت شدید تا شدید و فعال شدن کانون گرد و خاک با منشاء داخلی تا روز جمعه ۲۹ خرداد افت کیفیت هوا و کاهش شعاع دید به ویژه در نواحی شمال شرق، شمال، شرق و مرکز استان پیشبینی میشود.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، خیزش ریزگردها شهرستانهای آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، مبارکه، مهاباد، شاهین شهر و میمه، مورچه خورت، نایین، نجف آباد، نطنز، ورزنه و اصفهان را دربر میگیرد.
هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی، سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان به ویژه گروه های آسیب پذیر جامعه مانند افراد دارای بیماریهای تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان هنگام تردد و فعالیت در فضای باز از ماسک استفاده کنند.
هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی، احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد تاکید کرده است.
نظر شما