به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی امروز شنبه با صدور بیانیه ای از افزایش فعالیت‌ های نظامی نزدیک نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا ابراز نگرانی کرد.

در بیانیه صادره از سوی آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در این خصوص آمده است: رافائل گروسی مدیرکل آژانس نسبت به افزایش فعالیت‌ های نظامی در روزها و هفته‌ های اخیر در نزدیکی نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا ابراز نگرانی کرده است.

طبق بیانیه آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی، گروسی بدون اشاره به تجاوز آمریکا به تأسیسات هسته ای صلح آمیز ایران توسط آمریکا، بار دیگر بر ضرورت اعمال حداکثر خویشتنداری نظامی در نزدیکی تمامی تأسیسات هسته‌ای تأکید کرد.