استاندار گیلان: تدوین سند راهبردی ۲۰ ساله برای دریای خزر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح یکشنبه در روز دوم اجلاس نقش آفرینی اتاق های بازرگانی کشور با محوریت توسعه دریای کاسپین با اشاره به موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر استان گیلان و استان‌های آذربایجان اظهار کرد: حداقل دستاورد این همایش می‌تواند معرفی بیشتر آثار و ظرفیت‌های منطقه باشد ما سال گذشته اجلاس استانداران حاشیه دریای کاسپین را در همین سالن برگزار کردیم و حدود یک ماه پیش نیز اجلاس هشت استاندار را داشتیم طبیعتاً این اجلاس‌ها باید یک خروجی مشخص داشته باشد.

وی با بیان اینکه مردم معمولاً می‌پرسند «آمدند، دیدند، نشستند، حرف زدند، رفاقت کردند و رفتند، بالاخره چه اتفاقی می‌افتد؟» تصریح کرد: ما باید راهبرد را درست تنظیم کنیم سهم دریای کاسپین از کل تجارت کشور زیر عدد پنج درصد است در حالی که پتانسیل واقعی آن پنجاه درصد می‌باشد. اسکله، راه‌آهن و جاده داریم اما نمی‌توانیم همچنان با توجیهات گذشته از جمله حاکمیت شوروی سابق، کمونیست‌ها، تزارها، عهدنامه‌های ترکمنچای و گلستان و نبود امنیت پیش برویم. باید از این توجیهات عبور کنیم، چرا که شرایط امروز با گذشته تفاوت اساسی دارد.

حق‌شناس با اشاره به استحکام بنیان اقتصاد ایران تأکید کرد: هر اقتصادی غیر از اقتصاد ایران تا حالا نابود می‌شد و به معنی واقعی متلاشی می‌گشت اما چرا نشده؟ چون بنیان اقتصاد ایران قوی و غنی است. ما روزانه چندین هزار تن گندم صادر می‌کنیم که با پول آن می‌توان برای نیمی از ایرانیان نان خرید در حال حاضر هر کیلوگرم گندم با قیمت تضمینی حدود پنجاه هزار تومان است در حالی که برنج ما به طور میانگین ده برابر گندم ارزش دارد؛ یعنی یک کیلوگرم برنج معادل ده کیلوگرم گندم است.

استاندار گیلان افزود: این ارزش فقط مربوط به یک قطعه از ایران، یعنی استان گیلان است. اگر مازندران را هم اضافه کنیم، با فروش برنج تنها دو استان می‌توانیم برای کل ملت ایران نان تأمین کنیم. این همان تاب‌آوری و بنیان قوی اقتصادی ایران است. من دو سه محصول را مثال زدم، برای سایر محصولات نیز می‌توان مشابه آن را بیان کرد.

وی با تأکید بر لزوم استفاده ایران از فرصت‌های خود گفت: بیش از چهل سال است که دیگران از فرصت ایران استفاده کردند و حالا نوبت ماست که از فرصت خودمان بهره ببریم. این فرصت وجود دارد. ما زمین خریداری کردیم، سوله نصب شده، خط تولید نصب شده و فقط مواد اولیه می‌خواهد تا تولید آغاز شود.

حق‌شناس با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: ما به لحاظ ذهنی باید آگاه باشیم که دیگر انتظار افزایش تورم نداریم. پایان جنگ، پایان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به این معناست که نه تنها انتظار افزایش تورم نداریم، بلکه برعکس انتظار کاهش تورم را داریم. انتظار نداریم سرمایه‌گذاری منفی بشود، بلکه انتظار داریم سرمایه‌گذاری مثبت شود. انتظار نداریم صادرات و واردات مختل گردد، بلکه انتظار بازگشت به روال عادی را داریم. انتظار نداریم رشد اقتصادی منفی باشد، بلکه امسال رشد اقتصادی مثبت خواهد شد. خروجی اینها کسب‌وکارهای مثبت است.

استاندار گیلان خطاب به فعالان اقتصادی تصریح کرد: نیروهای نظامی و مردم در خیابان‌ها در این صد و چند روز، کار را انجام داده‌اند. به نظر من الان نوبت سربازان اقتصادی مثل شماست. امنیت زمانی به نفع اقتصاد است که امتیاز را از جنایتکاران بگیرد.

وی در خصوص چشم‌انداز همکاری‌های منطقه‌ای خاطرنشان کرد: برای دریای خزر، مجموع سه اجلاسی که برگزار شد باید به یک سند راهبردی برسیم. بهترین سند راهبردی برای دریای خزر، سندی برای بیست سال آینده - از هزار و چهارصد و پنج تا هزار و چهارصد و بیست و پنج - است. با این راهبرد، دولت، بخش بانکداری و بخش خصوصی می‌توانند سهم دریای خزر را از پنج درصد فعلی، حداقل به بیست و پنج تا سی درصد برسانند. حتی سالانه یک درصد یا نیم درصد رشد دهیم.

حق‌شناس افزود: این افزایش سهم به نفع مردم ایران است تا کالاهای ارزان‌تر به دست مردم عزیز ایران برسد؛ گرچه به نفع کشورهای همسایه نیز هست. امروز روسیه می‌خواهد کانتینر به هند ببرد. بهتر است به جای اینکه از دریای سرخ، دریای سیاه و دریای مدیترانه را دور بزند، بگوید از مسیر ایران ببرید حدود بیست سال پیش در سن پترزبورگ سه وزیر این توافق را امضا کردند اما به دلایل مختلف از این ظرفیت استفاده نشد. این قطعه گمشده در خواسته‌ها بود.

استاندار گیلان در پایان با ابراز امیدواری از افزایش چنین همایش‌هایی در کشور تأکید کرد: هدف نهایی این است که کالا با قیمت کمتر به دست مصرف‌کننده برسد. امیدواریم این گونه همایش‌ها در ایران بیشتر شود تا گفتمان غالب بین بخش خصوصی و بخش دولتی شکل بگیرد، هزینه‌ها کاهش یابد و اشتغال ایجاد گردد.