واشنگتن پست: ترامپ در باتلاق جنگ ایران گیر افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارشی نوشت : دو ماه پس از امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا، ترامپ در باتلاق گیر افتاده است در حالیکه جنگ ادامه دارد.

تفاهم نامه رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ با ایران در ماه ژوئن دو ماه را برای مذاکرات اختصاص داده بود، اما این فرصت اکنون بسته شده و مذاکرات گسترده‌تر به بن‌بست رسیده است. جنگ پایان نیافته است. تنگه هرمز تا حد زیادی بسته مانده است. مذاکرات مفصل بر سر برنامه هسته‌ای ایران هرگز آغاز نشد.

ترامپ روز دوشنبه تا آنجا پیش رفت که تهدید کرد عمان را به دلیل مذاکراتش با ایران در مورد مدیریت تنگه هرمز، که قبلاً ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور می‌کرد، بمباران خواهد کرد.

شش ماه پس از تجاوز به خاک ایران با هماهنگی رژیم صهیونیستی و ۷۸ روز قبل از انتخاباتی که تعیین می‌کند آیا حزبش کنترل کنگره را حفظ خواهد کرد یا خیر، ترامپ با نوعی درگیری بی‌پایان مواجه است که ادعا می‌کرد به طور منحصر به فردی برای جلوگیری از آن مجهز است: درگیری‌ای که هیچ راه حل نظامی آشکاری ندارد، هیچ پیشرفت دیپلماتیکی در چشم‌انداز نیست و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی فزاینده‌ای را در داخل آمریکا به همراه دارد.

ادامه این بن‌بست، او را در معرض خطر ریاست بر جنگی قرار می‌دهد که یکی از اصول اصلی هویت سیاسی او را تضعیف می‌کند.

لی میرینگوف، مدیر موسسه افکار عمومی دانشگاه ماریست گفت: این جنگ به از بین رفتن اعتماد رأی‌دهندگان به ترامپ منجر شده است و ممکن است پیامدهای بزرگ‌تری در انتخابات میان‌دوره‌ای داشته باشد.

میرینگوف گفت: برای بسیاری از رأی‌دهندگان، جنگ در ایران با اقتصاد مرتبط است. وقتی تنگه بسته شد، قیمت بنزین بالا رفت. مشکل رئیس جمهور ترامپ و جمهوری خواهان این است که به نظر می‌رسد بسیاری از اهدافی که او بر اساس آنها انتخاب شده، محقق نشده است. بنابراین، هیچ منطقی برای ورود ما به این توافق وجود ندارد و هیچ درک روشنی از چگونگی روند آن وجود ندارد و هیچ نشانه‌ای از چگونگی خروج ما از آن وجود ندارد که این خلاف سیاست خوب است.

در همین حال، جایگاه ترامپ با طولانی شدن جنگ تضعیف شده است. به طرز چشمگیری، نظرسنجی‌ها نشان دهنده فرسایش حمایت در میان جمهوری‌خواهان است که وفاداری شدید آنها پایه و اساس قدرت سیاسی ترامپ بوده است.

یک نظرسنجی اکونومیست-یوگاو که هفته گذشته منتشر شد، نشان داد که میزان محبوبیت ترامپ در میان جمهوری‌خواهان ۷۹ درصد است که پایین‌ترین میزان در دوره دوم ریاست جمهوری و ۱۵ درصد پایین‌تر از سطح آن، اندکی پس از بازگشت او به قدرت است. سهم جمهوری‌خواهانی که عملکرد او را قویاً تأیید می‌کنند، حتی با شدت بیشتری کاهش یافته و از ۶۸ درصد به ۴۸ درصد رسیده است.

یک نظرسنجی واشنگتن پست-ایپسوس ماه گذشته نشان داد که ۱۵ درصد از آمریکایی‌ها عملکرد شغلی ترامپ را «قویا تأیید» می‌کنند. این یافته برای اولین بار نشان داد که نظرسنجی پست-ایپسوس نشان می‌دهد که بیش از نیمی از تأییدکنندگان ترامپ، به طور قابل توجهی، تنها «تا حدودی» از او حمایت می‌کنند، نه قویاً.

این کاهش‌ها را نمی‌توان تنها به جنگ ایران نسبت داد. رأی‌دهندگان همچنین از تورم، قیمت بنزین و سایر جنبه‌های ریاست جمهوری ترامپ ابراز ناامیدی کرده‌اند. اما این مسائل به طور فزاینده‌ای در هم تنیده شده‌اند: جنگ و اختلال مداوم در حمل و نقل نفت، به تبدیل شدن مخمصه سیاست خارجی ترامپ به یک مشکل اقتصادی و سیاسی در داخل کشور کمک کرده است.

رابرت کاگان، پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز که به طور گسترده در مورد قدرت و سیاست خارجی آمریکا نوشته است، گفت که ترامپ گزینه‌های نظامی جذاب کمی در ایران دارد و آمریکا عملاً کنترل تنگه هرمز را برای آینده قابل پیش‌بینی از دست داده است و دولت را به طور فزاینده‌ای با فشار اقتصادی مواجه کرده است.