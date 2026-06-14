به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خلیلی اظهار کرد: عملیات برداشت گندم از سطح ۱۹ هزار و ۳۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بویینزهرا آغاز شده و کشاورزان در حال برداشت محصول از مزارع هستند.
وی افزود: در سال زراعی جاری ۱۱ هزار و ۶۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت گندم آبی و ۸ هزار و ۲۵۰ هکتار نیز به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویینزهرا با اشاره به شرایط تولید در سال جاری بیان کرد: بر اساس برآوردهای انجامشده، پیشبینی میشود حدود ۵۰ هزار تن گندم از مزارع این شهرستان برداشت و تولید شود.
وی ادامه داد: به منظور حمایت از گندمکاران و تسهیل در فرآیند خرید محصول، دو مرکز خرید تضمینی در سطح شهرستان آماده دریافت گندم تولیدی کشاورزان هستند و تمهیدات لازم برای تحویل سریع محصول و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی اندیشیده شده است.
خلیلی تصریح کرد: هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مرتبط انجام شده تا فرآیند برداشت، حمل و خرید تضمینی گندم با کمترین مشکل و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویینزهرا در پایان با قدردانی از تلاش کشاورزان این شهرستان خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان و تأمین امنیت غذایی از اولویتهای بخش کشاورزی است و تلاش میشود خدمات لازم برای بهرهبرداران این بخش به بهترین شکل ارائه شود.
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