به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دهقانی افزود: این گروه از حجاج ۱۲۰ نفر هستند که از شهر جده به شیراز و از شیراز به صورت زمینی به هرمزگان منتقل خواهند شد.

وی گفت: دیگر حجاج هرمزگانی با چهار پرواز از ۱۹ خرداد به کشور بازگشته‌اند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: امسال ۶۵۰ نفر از هرمزگان در پنج کاروان برای حج تمتع اعزام شده‌اند.

دهقانی افزود: ۳۹۸ تن از زائران هرمزگانی خانم و ۲۵۲ تن آقایان هستند.

وی گفت: زائران هرمزگانی از ۱۵ تا ۲۰ اردیبهشت به صورت زمینی به زاهدان و از آنجا با ۳ پرواز به مدینه منتقل شدند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: زائران هرمزگانی پیش از حضور در مکه، هفت روز در شهر مدینه حضور داشتند.