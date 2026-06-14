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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

آخرین گروه از حجاج هرمزگانی امشب باز می‌گردند

آخرین گروه از حجاج هرمزگانی امشب باز می‌گردند

بندرعباس- مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: آخرین گروه از حجاج هرمزگان امشب از طریق فرودگاه شیراز به کشور باز خواهند گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دهقانی افزود: این گروه از حجاج ۱۲۰ نفر هستند که از شهر جده به شیراز و از شیراز به صورت زمینی به هرمزگان منتقل خواهند شد.

وی گفت: دیگر حجاج هرمزگانی با چهار پرواز از ۱۹ خرداد به کشور بازگشته‌اند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: امسال ۶۵۰ نفر از هرمزگان در پنج کاروان برای حج تمتع اعزام شده‌اند.

دهقانی افزود: ۳۹۸ تن از زائران هرمزگانی خانم و ۲۵۲ تن آقایان هستند.

وی گفت: زائران هرمزگانی از ۱۵ تا ۲۰ اردیبهشت به صورت زمینی به زاهدان و از آنجا با ۳ پرواز به مدینه منتقل شدند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: زائران هرمزگانی پیش از حضور در مکه، هفت روز در شهر مدینه حضور داشتند.

کد مطلب 6859691

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